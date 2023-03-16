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你上榜了？5生肖今年財運大爆發 第一名回報「翻倍增長」

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你上榜了？5生肖今年財運大爆發 第一名回報「翻倍增長」

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你是其中之一嗎？這5個生肖今年財運大爆發(圖片來源：Shutterstock)
你是其中之一嗎？這5個生肖今年財運大爆發(圖片來源：Shutterstock)

2023癸卯年已過完了兩個農曆月，趁此春暖花開之時，也正是重振旗鼓、奮發向前（錢）的好時期。尤其以下5個生肖，可不要錯過今年的超好財運，其中最後一個生肖更是財運旺到讓你心花怒放！科技紫微網馬上來為你揭曉。

生肖牛

肖牛者2023年財運頗佳，在錢財方面多有喜事發生。正財穩定，只要肯運用智慧、付出辛勞，便可有穩定收入，生活無憂。本月農曆六月至十一月，肖牛者不但財運走高，更有偏財運來送喜，參加抽獎絕不會空手而歸；金錢操作如短線投資理財或不動產交易，也會有不錯收益。但不宜進行大額、長線投資，當心被套住而難有回報，只能眼睜睜看著錢財隨水東流。

生肖雞

今年雖然沖太歲，但財運表現不俗，錢財方面行事多能順意。正財穩妥，雖然賺錢較為辛苦，但勤勉工作可保財庫無憂。偏財方面會有機遇出現眼前，如：可靠之人帶來賺錢資訊，或是依靠自己的聰明才智贏得獎金。出生在冬季的肖雞者，此年偏財收穫會更豐厚。此年賺錢宜單打獨鬥，儘量少與人合作經營，否則結果多半不太美好。

生肖狗

六合之年，財運興旺，肖狗者此年將會進財無憂。正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；生意人只要努力經營，將有機會收入翻倍。農曆五月至八月間的財運走高，財富增值會更為明顯。不過，此年偏財運平平，橫財機會不大，投資少有進帳，肖狗者還是把心思放在正財上，回報將更豐厚。 

生肖豬

三合之年，財富運勢良好。肖豬者此年在錢財方面是能者多得，越是開動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回報。此運也利於合夥經營，有機會因搭檔、合作者而增加收益。在理財投資方面，小型操作多能見財，若是賭性作祟或是偏聽偏信，則要小心遭受損失。農曆六月是財運的低窪期，須得特別當心那些宣稱高額收益的投資產品。

生肖羊：一流財運

​卯未相合之年，2023年是生肖羊財運大發達之年。此年利於開拓財源，求財之路雖有辛苦，但回報有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族薪資收入增長並非難事；經營者可因客源穩定，而能持續穩定進帳。此年能夠因為一些合作案件或是過往的投資而獲得收益。農曆三、六、十一、十二月財運飄揚，利於進行資金操作、買賣投資。

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