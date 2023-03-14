今天白色情人節！「離婚率最低」星座組合甜曝 這對分屬不同象限

國人110年離婚對數達4萬7,888對，已連續4年下降，今天適逢白色情人節，三組堪稱離婚率最低的最甜組合曝光，其中這對還分屬水象及火象不同象限，屬於天長地久的互補類型。

根據《騰訊網》星座專欄分析出「離婚率最低」的三對星座組合，分別為「摩羯座＆金牛座」、「獅子座＆雙魚座」，及「牡羊座&射手座」。都是能互相包容、默契十足的婚姻星座組合。

一、摩羯座配金牛座

同為土象星座的這對黃金伴侶，屬於偶像劇般愛情的組合，一旦看上了彼此就不容易分開，默契十足屬於靈魂伴侶等級。

兩人婚後即便是過著一成不變的婚姻生活，也能意外帶來安全感，金牛座和摩羯座的人對待愛情都是十分在乎穩定的，他們很害怕改變，平靜的生活反而有助於婚姻的維持，一旦兩人開始矛盾期，可能會引發紛爭不斷，但只要度過這時期，兩人又會開始互相肯定，感情也會因生活上的磨合，讓感情更穩定。

二、獅子座配雙魚座

分屬於火象和水象星座的獅子和雙魚，在婚姻生活上意外帶來互補的樂趣。雙魚座的溫柔，能徹底融化獅子座的心，在雙魚座付出關懷的同時，獅子座也能給予對方想要的安全感。

特別的是，兩人在歷經挫敗或生活中的困難時，反而更無法撼動要在一起的決心，兩人之間存在十分緊密的聯繫，因此能共譜和諧的家庭生活。

三、牡羊座配射手座

同屬火象星座的兩人，從感情發展初期就很順利，若步入婚姻，在雙方熱情的個性下，更能一起過著幸福甜蜜的日子。就價值觀的合拍度上無懈可擊，因為本身就有很多興趣和喜好上的共通點，所以能夠攜手探索新事物，到處冒險和享受生活。

牡羊和射手做事風格類似，即便一方犯錯也能因為理解而體諒，不會以為對方是在無理取鬧。加上性格直爽，有事能坦白說清楚的性格趨使下，有效降低了婚後的隔閡，讓會萌生離婚念頭的情形離他們很遠。