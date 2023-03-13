分手還當朋友？這3種命格最容易和前任復合

分手這種事，常常是人生的一大關卡。有時候，新歡就是無法替代，時間就是無法療癒，你心裡的那個位置一直就留給原先那個人。但這樣真的好嗎？要知道，被過去的感情牽絆，對單身的人是一種負累，讓你錯失許多新的人生體驗；而若是有新的對象，還總把舊情擺在第一位，則是對現在這份感情的不負責任。科技紫微網今天要從紫微主星的個性方面來帶大家看看，那些太過念舊、總和舊愛牽扯不清的主星，都是抱著什麼心態？

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夫妻宮有太陰星

夫妻宮有太陰的人，平常就非常不懂得拒絕。遇到感情，更是如此。



即使他們已經有了新戀情，可是如果遇到舊情人主動出擊，與他們重新聯繫，太陰就難以果斷向對方說不。太陰那心軟又念舊的性子，就是讓他們無法對舊情人爽快劃清界線的關鍵所在。如果太陰正處於單身狀態，既然舊愛有情，自己也有意復合，很容易就順水推舟，與舊愛重歸於好。



當然了，太陰這顆星，被動是刻在他們骨子上的。即使對前任念念不忘，他們也不會主動出擊。只有在舊愛發出訊號後，太陰的感情才會快速湧上來，感性會完全取代理性，讓他們很快跟舊情妥協。想要杜絕這樣的狀況發生，最好的辦法就是讓太陰和前任完全不干涉，切斷所有物理的聯繫，讓前任沒有機會找上門來。

夫妻宮有天同

作為陰性主星的一員，天同星的處事當然也很難乾淨俐落。他們總是不可避免的陷入舊愛新歡兩拉扯的感情關係裡。



天同對於舊愛往往是不割捨、不拒絕，甚至還會和他們若無其事的做朋友。主動找舊愛探討人生問題、追憶往事……對天同來說不過是正常運轉。若是單身的話還好說，要是有交往對象，這樣的天同可無法帶給現任十足的安全感。



外人看來，這樣的天同是表面耍大方、內在心機重。不過，天同並不是這樣的人！他們有很高的道德底線，較為理想主義，追求和諧。在他們看起來，舊愛既然已成為過去，就應該保留最後的體面，沒必要針鋒相對，老死不相往來。從潛意識的角度分析，這種態度的背後其實說明天同需要較多的被愛與關注。若是現階段的感情能讓他們感覺到十足的被愛，他們就會知足，不會給予舊情人過多的注意力。究其根本，還是天同自我肯定度不夠，需要從親密對象身上獲得關懷和認同。要想改變這種情況，培養自信是關鍵，不過當然了，扭轉心態和建立自我價值都非易事，做為他的伴侶可得辛苦了。

夫妻宮有貪狼

夫妻宮有貪狼星的人，善於交際，桃花不斷，和舊愛更是難以做到橋歸橋，路歸路。



不得不說，貪狼確實很受異性歡迎，他們的前任、舊愛當然也都是其中一分子。魅力無限的代價，便是貪狼太容易陷入桃色紛爭。不像天同、太陰這些陰性主星，即使和舊愛剪不斷理還亂，也只是停留在精神層面，但貪狼屬於開創型主星，行動力很強，若真的難忘舊情，或被舊愛重新吸引，劈腿機率非常大。



為何貪狼會這樣呢？從主星個性的角度來看，一來，他們骨子裡就不太願意循規蹈矩，行事往往會忽略規則、尊重內心。由於他們在善於交際之外，也有實際的一面，前任不但是舊愛，還是人脈。二來，貪狼喜歡被簇擁與崇拜的感覺，分開後還對舊愛帶著佔有欲，這是貪狼內心深處的惡趣味。這些都會導致貪狼即使已經有新伴侶，對舊愛的態度卻仍然曖昧不清。和貪狼在一起，要想避開他們的這一大雷區，恐怕只能隨著年紀的增長，等他們慢慢學會了壓抑慾望，甘於平淡，你才能真正放心。

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