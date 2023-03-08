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天雷勾動地火！這4星座3月愛神降臨 摩羯魅力大爆發

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天雷勾動地火！這4星座本月愛神降臨(圖片來源：Shutterstock)
天雷勾動地火！這4星座本月愛神降臨(圖片來源：Shutterstock)

3月到啦，金木合相在牡羊座，為我們拉開了一個新的舞台，有沒有感受到周圍的氣氛變得輕鬆愉快了呢？在春風吹拂的浪漫氛圍裡，許多愛意充盈的故事將會滋長起來，說不定其中就有以你為主角的故事哦！跟著科技紫微網來看看，哪些星座在本月擁有超強桃花運？

巨蟹座

巨蟹座的朋友們要好好把握這個月，因為你們這個月的桃花真的太旺啦！你在各種聚會、活動上，都有機會認識不錯的異性，並和對方有進一步發展。別再宅在家了，出門走動走動，穿上新衣服，剪個新髮型，大方的施展你的魅力吧。或者來一趟短程旅行或一日遊，在旅行中有可能邂逅投緣的異性喔。

只是，你本月抓住桃花的能力稍弱，可能會白白浪費不少好機緣。遇到不喜歡的人，別急著拒絕，需要主動爭取的對象，也別輕易放棄。總之，想要脫單的巨蟹座，一定不能錯過這個大好時機。

處女座

本月感情運勢稍顯動盪，桃花雖然強盛，但也易生波折。月初，金木合相在你們的第八宮，單身者會有一次非常棒的約會經驗，或是開展一段天雷勾動地火的感情關係。你很有可能在相親或聚會場合與某個人產生情愫，另外職場也會是你的桃花綻放場所喔。

然而，你所摘下的桃花是好是壞，在月中以後才會初見端倪。不想收拾爛攤子，就要在上半月把握好進度和節奏，不要太過衝動，拉長觀望期，等到月末穩定下來後再確定關係也不遲。

天蠍座

你上半月的桃花並不明顯，但人際關係磁場還不錯，有機會與身邊相識的朋友擦出愛的火花。對天蠍來說，從朋友關係升級到戀人關係的可能性極大。多參加團體活動，還可能會有好幾個感情選擇降臨喔。

本月中旬金星進入金牛座，將會為你帶來不錯的桃花機緣，一見鍾情的戲碼極有可能發生在你身上。如果你在捷運或商場等公共場所遇到了一眼心動的異性，不妨鼓起勇氣上前詢問聯繫方式，這或許就是愛的開端。

摩羯座

受木星的正面影響，魔羯在本月魅力大爆發，只要多與異性接觸，你會發現自己原來很受歡迎。如果能在造型上下點功夫，你就堪稱完美了，走到哪裡都能很吸睛。如有心儀對象，宜趁熱打鐵、積極進攻，會有突破性進展。

本月桃花多來自社交網路，隨手發一張照片，可能就為你帶來不少人氣，還能在社群裡結識聊得來的異性。只是，網路這個大染缸太過魚龍混雜，想要找到靠譜對象，還得擦亮雙眼，多多篩選。另外，也可以多參加行業培訓、交流座談等活動，也有機會遇到優質的對象喔。

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