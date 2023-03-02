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威力彩飆10億！ 4星座「今日財運爆發」曝中獎撇步

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩頭獎連槓12期，今晚獎金上看10億元。本報資料照片
威力彩頭獎連槓12期，今晚獎金上看10億元。本報資料照片

威力彩頭獎連槓12期，今晚獎金上看10億元。清水孟國際塔羅小孟老師表示，以行星運轉角度，有四個星座得獎運非常旺盛，分別是水瓶座、雙魚座、牡羊座、金牛座，小孟老師也特別提醒，命中有福報再搭配老師所說，能再提升得獎機率。

Top4：水瓶座

土星今天(2日)在水瓶座加速運行，開始好運加倍運轉，若能隨身穿搭金色物品或多吃根莖類食物，就能讓財神降臨，好運不斷，另外今天也可以在用意念觀想大地，因為土星為大地之母，觀想完再去購買彩劵，說不定有神奇效果。

Top3：雙魚座

雙魚座太陽與海王星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而海王星為財稅水，建議今天購買彩劵前能穿水藍色的衣服，或者擦藍色的指甲油，更可以多喝水，就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

Top2：牡羊座

牡羊座婚神星與木星落入本命宮，會有很多驚喜會發生，建議於下午3：00一5：00間，找出太陽方向，沿著手錶3點到5點鍾的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top1：金牛座

金牛座今天(2日)太陽，天王星駐守本命宮位，驚喜財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在今天中午到傍晚間飲用熱茶，或用罐泉水在桌上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3：00-5：00間到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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