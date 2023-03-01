3月塔羅運勢占卜：你將迎來的好運氣？

在溼冷的天氣中，春天悄悄的來臨了。大家在今年有什麼想要實行的計畫，就趕快趁著帶有新鮮氣息的3月，背好行囊，踏上這一年的旅程吧！今天，科技紫微網就帶著大家來看看，本月都會有哪些事情發生？塔羅將給你什麼樣的指引呢？

占卜方式：

1、請先深呼吸3次，心中默念「我的3月運勢為何？」

2、等內心平靜後，憑直覺選一張牌。記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：星幣國王、星星、太陽逆位

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塔羅指引：享受生活，居安思危。



今年你有一個很好的開端。你是否感覺到，步入2023年後，一切似乎都變得更順利了呢？不管是自身狀態或是外部環境，似乎都正在帶著你前往一個更好的境界，助你發光發熱。相較於先前的情況，現在你的氣場多了一份讓人安心的沉穩感。



本月的主調是物質享受。你會度過一段步調不疾不徐、平靜而愉悅的時光。這段時間內，你不是在賺錢，就是在花錢。工作或學習上，你都能遊刃有餘的完成，還能抽出時間陪伴另一半，履行你先前向伴侶許下的承諾。



這組牌裡的太陽逆位是在提醒你，可不要因為收入形勢大好，就毫無節制的消費。獎勵過自己以後，也要為接下來的人生留下結餘，誰知道以後會不會再次遇上寒冬呢？所以，一方面享受生活，一方面也要記得居安思危哦。



3月會發生的事：

1、收到工作或財務上的好消息。

2、戀愛中的人與另一半感情更上一層樓。

3、會有一場輕鬆愜意的短程旅行。

4、投資運佳，雖有小幅波動，但總體收益明顯。

5、計畫好的事情，有延期或取消的可能。

牌組2：力量逆位、惡魔、聖杯五逆位

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塔羅指引：誠實面對自己的處境，大不了重新開始。



本月整體感覺有些畏首畏尾，許多事情還沒開始執行就打退堂鼓，太輕易就放棄。月初你缺乏耐心，只想擺爛。部分抽到這組牌的人可能受到感情方面影響，無心工作與學習。別把情緒悶在心裡，找一些個性穩定的朋友談心、紓發，對你會有不小幫助。



月中以後，情況會有所好轉。你的重心將移到工作和賺錢上，收穫很多。職場上容易在言語上得罪他人，應多注意與人交談時的語氣；也可能因表現慾太強而遭人嫉妒。投資會有好運，但隨之而來的是開支增加。若想要留住錢，就必須調整好理財心態。



當你在投資領域被利益吸引，或被壞習慣捆綁，你就會開始進入一連串的迷惑與精神消耗的迴圈。有時候就是需要下定決心，遠離那些會帶給你負面情緒的人事和環境。誠實面對自己的處境，才不會把大好人生浪費在徒勞無功的嗜好上。



3月會發生的事：

1、原本計畫的事情沒有完成。

2、從一段失敗的關係中走出來。

3、收到人家還你的錢，或獲得一筆偏財收入。

4、學習上嘗試新方法，會有大收穫。

5、一不留神買到了劣質產品。

牌組3：星幣九、權杖皇后、星幣皇后

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塔羅指引：自律帶給你自由。



抽到這張牌，代表你將得到一個溫暖的三月，運勢有如春風拂面，許多事情都可以在本月迎刃而解。但這種好運可不是從天而降的，成功也並非偶然。如果你在先前已有所付出，那麼本月就只需要再加上臨門一腳，保持自律，踏實前進，就能實現你想實現的。



月初事情不多，生活節奏平緩，但月中以後開始忙碌起來。認真做事的同時，也要注意人際關係。雖然你很討人喜歡，也樂意幫助他人，但本月容易發生好心辦壞事的狀況，他人的事情儘量別插手，免得弄巧成拙。



兩張星幣牌的出現，意味著本月你的財運相當不錯，且不用花費太多時間與精力就能輕鬆獲利。財源較多，適合運作金錢、或投資理財。如果你是普通上班族，可以嘗試發展副業，或大膽提出升職加薪的請求，獲准的可能性不小。



3月會發生的事：

1、單身者沉浸在一個人的世界裡。

2、懷孕，或者有人實現了對你的承諾。

3、專案、談判或考試，都能穩操勝券。

4、眼光敏銳，有不少掙錢的機會。

5、有點小粗心，會在簡單的事情上犯錯。

牌組4：寶劍騎士、女祭司、權杖九逆位

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塔羅指引：失去的，會以另外一種方式回來。



本月能量低落，情緒暗潮不斷，自我掙扎會耗費你不少精力。尤其感情方面起伏甚大，理智和感情這兩個小聲音不停在你腦中拉鋸。部分人太過在意雙方付出是否對等，一旦對方沒能給你滿意的回饋，你就會感到不滿。想要退出又不捨得，於是只能在原地徘徊不安。



月初你可能面臨風險，最好謹慎行事，不宜做出衝動決策。不管是工作還是感情，有衝勁雖然好，但目前你欠缺長遠計畫和耐力，冷靜下來後不僅容易後悔，還得為自己的衝動買單。其實你有能力處理好一切，只是需要揚棄恐懼，更為冷靜的面對狀況。



如果事情已經發生，那就坦然接受，不需要畏首畏尾、擺出防禦心態。與其左顧右盼的彷徨，不如直視並解決內心的困惑，釋放自己。你現在失去的，將來會以另外一種方式回來。



3月會發生的事：

1、單身者有可能空歡喜一場。

2、戀愛中的人對伴侶感到不信任。

3、職場氣氛不佳，工作團隊易發生衝突或糾紛。

4、有貴人出現，為你解答困惑或提供幫助。5、被通知臨時加班，或方案突然被退回。

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