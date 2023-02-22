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威力彩狂飆10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
清水孟國際塔羅小孟老師指出明天最有偏財運的生肖為魔羯、水瓶、牡羊、金牛座。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
清水孟國際塔羅小孟老師指出明天最有偏財運的生肖為魔羯、水瓶、牡羊、金牛座。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

威力彩連續10期槓龜，明（23日）晚上開的頭獎預估上看10億，不少民眾已經摩拳擦掌，想買張彩券翻身成富豪。清水孟國際塔羅小孟老師指出，明天財運的方位為南方，最有偏財運的生肖為魔羯、水瓶、牡羊、金牛座，並且曝光了購買的「良辰吉時」，想試試手氣的民眾，不妨參考看看，但要量力而為，切勿過度投注。

Top4：金牛座

天王星落在金牛座，顯示金牛座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

Top3：牡羊座

木星落入牡羊座，顯示牡羊座偏財運勢極強，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你下注前可以吃粽子，因為粽子有包粽(包中）的說法，可以提升你下注的靈動力。

Top2：水瓶座

水瓶座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可以吃生菜，因為生菜代表生財，能為你招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。

Top1：魔羯座

魔羯座冥王星進入本命宮宮，能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議魔羯座今日加強偏財運的方法就是下注前到投注站附近找大間的銀行，再進行提款，用提款的錢來下注，就能吸收銀行大量的財氣，說不定會因此中大獎。

開運時辰：

中午11：00-13：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

財運方位：

南方

建議可尋找住家或辦公室南方的投注站下注會更有財運呦。

財運旺生肖：

豬、鼠、牛、馬

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 運勢 粽子 頭獎 星座運勢 威力彩

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