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12星座「最不在乎錢」排行榜！雙魚愛情至上、這星座「開心就好」

聯合新聞網／ 綜合報導
根據星座的不同，對錢的態度也不相同。圖片來源／ingimage
根據星座的不同，對錢的態度也不相同。圖片來源／ingimage

每個人對於金錢的觀念不同，有人覺得錢夠花就好，也有人斤斤計較一分一毫。日本網站「占TV」近來就排行12星座的人，羅列哪些星座對錢的態度最隨便。

第12名 金牛座

金牛座重視生活穩定，要有錢才能獲得幸福與安心感。

第11名 天秤座

天秤座害怕沒有錢，就會影響生活品質，個人評價也會降低。

第10名 魔羯座

魔羯座個性現實，認為沒辦法光靠愛情和希望過生活，還是得要有實質物資才行。

第9名 巨蟹座

儘管巨蟹座會宣稱「只要有愛就沒問題」，但到頭來還是在乎有沒有錢。

第8名 處女座

處女座會為了防患未然，提前做好儲蓄的準備。

第7名 雙子座

雙子座會認為，除了錢以外的東西也都很重要，說不準哪個是最在乎的。

第6名 水瓶座

水瓶座願意為自己的興趣花錢。不過，對於毫無興趣的東西，則是一塊錢都不肯出。

第5名 天蠍座

天蠍座認為除了錢以外，世上還有很多東西，價值性不亞於金錢。

第4名 射手座

射手座有衝動購物的習慣，容易一不小心，就把荷包裡的錢花光光。

第3名 雙魚座

在雙魚座的觀念裡，認為愛情才是一切最重要的大事。因此為了愛，他願意付出一切的金錢，即使自己會因此過上貧困的生活，也覺得甘之如飴。賺到的錢，比起花在自己身上，更會拿去為了他人而花。

第2名 獅子座

獅子座重視自我，為了能夠更上層樓，不惜花費大筆資產，參加各種課程或是學習講座等等，目的就是要讓自己變得更耀眼。為此，他們不只花自己的錢，甚至可能去借錢來強化自我。

第1名 牡羊座

牡羊座倚賴本能，覺得只要眼下沒有問題，就感到一切滿足了。因此，他們對錢的態度也不嚴謹。就算薪水不高，但只要是喜歡的工作就好。一切都照著自己的開不開心決定，就是牡羊的風格。

星座

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