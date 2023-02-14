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情人節一個人好孤單？命理師點「3星座、3生肖」單身反而賺大錢
今天是一年一度的西洋情人節(14日)，有伴侶的人會一起慶祝或是送禮物，但對於沒有另一半的人來說，會特別不想面對，甚至感到孤單。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了三個星座和三個生肖「單身者財運很旺」，快看你有沒有上榜吧！
星座
Top3：獅子座
獅子座因為沒有任何牽掛，因此在工作上更努力，也不會被情人愛人拖累，以至於財運旺到爆。
Top2：處女座
處女座容易在乎情人感受，也容易被情人影響判斷，反而單身者在做投資理財更旺判斷力更容易，財運會更好，更容易用錢滾錢。
Top1：牡羊座
牡羊座容易在情人節犒賞自己或另一伴導致破財，又上半年受木星影響，反而情人節待在家裡看一些財商頻道與資訊，容易看到投資資訊，既能守財又能增加第二收入。
生肖
Top3：兔
屬兔的人今年犯太歲，容易運勢被另一半帶賽，因此單身的兔子財運很好，容易買什麼賺什麼。
Top2：猴
單身屬猴的人，比較不用顧到周圍的情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與業績客戶可約當日吃飯都能談到不錯的佳績。
Top1：鼠
屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的人，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚財運興旺。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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