脫單機會來了！情人節前後5星座桃花運旺爆 射手容易一見鍾情

令人又愛又恨的節日-情人節要來了。每年都找月老幫忙，每年月老都好忙，不止求月老，還求愛神來加持，但偏偏單身的你，是否有機會脫單呢？別再只是羨慕別人，說不定今年單身的你，將有機會脫單哦！在這次的情人節，感情運勢將有好運降臨的TOP 5星座是誰呢？！是否有機會脫單，就看這次了！

TOP 5 處女座

同時受到木星、金星、婚神，還有愛神星的影響，在這段情人節的日子，可說是很有愛情的緣份。會表現得溫柔浪漫，深受異性歡迎，有機會遇到長相清秀、身材姣好的對象，雙方也都相當注重彼此之間的相處氣氛，因此很容易與人建立起關係。這段期間本身會有感情上的需求，所以在人際關係上，會有一種刻意拉攏別人的心態，他人也容易產生曖昧的情愫，雙方更有可能因為某些利益關係而在一起。

TOP 4 天蠍座

情人節前後，天蠍座容易展現出藝術氣息，也喜歡成為別人的話題，所以容易激發出別人的愛與追求的心，會讓身邊每個人的注意力都在他們身上。本身也很喜歡浪漫，若有人用浪漫的方式來追求天蠍座，像是優美的氣氛、浪漫的音樂，這段期間特別容易吸引到天蠍座。而且天蠍也很欣賞有魅力、誠實的展現，還有性感和氣質的體態，要跟天蠍座一起脫單的機會是很高的。

TOP 3 射手座

射手座是個喜愛自由的星座，許多表現也像個純真的小孩，而這次情人節，受到木星影響，行事作風更為樂觀又快樂，在相處上的態度會感到輕鬆自在，因此容易讓人親近，特別是已經有曖昧對象的人，除了可能有許多浪漫的事件發生，還有機會因為衝動，而在不小心的情況下發生關係，想脫單的機率是很高的。另外更有機會一見鍾情，雙方互看順眼，很快就在一起了，這段期間的戀愛運是很不錯的。

TOP 2 牡羊座

受到木星、婚神的眷顧，這次的情人節，意義更為不同。牡羊座本身的朋友圈就很廣，個性也大方俐落，若想脫單，不妨請朋友或熟人來牽線互相認識。基本就只要認識了，發展的速度都不會慢，有機會很快就脫單，因為容易遇到比較熱情且衝動的對象，而且對方也很敢表達，這樣的個性更容易被牡羊座吸引。況且會有婚頭的現象，所以不止脫單，還可能閃電結婚，運氣再好一點的，會有很多的浪漫行為哦！

TOP 1 雙魚座

在這次情人節前後，雙魚座受到金星及海王星的影響，有著特別細膩善感的靈魂，有著強大的心電感應能力，感受性比別人來的強烈，能輕易讀出身邊人內在深層的心思。尤其在面對感情時，可說是十分懂得拿捏調情的段數，更可能在床上無極限的配合，不論男女，都容易能激起對方的優越感與保護慾；表面上看來，是個柔弱的角色，但實則上將可能全面收服對方的心。此外通常也容易無意反覆無常愛上一個人，而對方也會一味地輕易接受你的情感。

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