殺破狼周運勢／獅子職場脫離豬隊友 單身魔羯有意外驚喜

殺破狼2023年2月13日～2月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星合相在心靈宮位，與某個人互動曖昧，默默產生了好感，但兩人的關係有許多禁忌，目前還在觀察期。某些白羊座陷入秘密戀情中，對方對你十分體貼，兩人卻不願點破彼此間的關係。

工作運方面，在志業宮位的冥王星與人際關係宮位的土星有良好連結，工作能力會受到較年長的長官賞識，受到提攜。某些白羊座在新的職務開始擁有獨立辦公室，重要的事務也必須自己做決策。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星、太陽合相在人際關係宮位，好朋友或閨蜜侵略性太強，已經干擾到你的生活，感到十分困擾。某些白羊座會遇到難纏的客戶，但是必須把這份案件承接下來。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，經常需要跑外務，每天都感到十分勞累，這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，甚至搭乘大眾運輸工具也容易受傷，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會嘗試一個人自助旅行，到較為偏遠的國度體驗不同的文化。在海外生活、工作、外派、唸書的金牛座，會面臨是否要回國生活的抉擇。

工作運方面，在志業宮位的太陽與土星呈現合相，同時水星在志業宮位行進，轉換工作領域有新契機，很快就可以收到錄取通知，並且在最快的時間上任。某些金牛座的努力被主管肯定，職場地位提升，苦盡甘來。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，每天都為了籌措資金跟錢賽跑，但賺錢的速度，永遠趕不上金錢流失的速度。某些金牛座則是遺失錢包或手機，後續要處理的問題頗為麻煩。

人際關係方面，金星與海王星合相在人際關係宮位，某個朋友似乎有意與你搞曖昧，但對方不是你的菜，只想好好當朋友，目前不知該如何將彼此的界線拿捏得當，甚至成為許多人八卦的對象。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與海王星呈現合相，正承接一份光鮮亮麗的案件，可以展現自己獨特的藝術魅力，或是有機會與名人合作。某些雙子座暫時不想工作，只想每天懶洋洋的過著慵懶優雅的生活。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，所收藏的名貴商品，一直捨不得使用，最近會發現這些東西的價值水漲船高，會有點想將之賣掉。有投資習慣的雙子座，小額定期投資會拿到一些紅利，雖然不算太多，但不無小補。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都覺得體力消耗很快，感覺疲累。許多疾病一直無法痊癒，不斷地在治療，卻看不到盡頭，感到厭世。這段時間要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時注意人身安全。

學業運方面，土星與太陽合相在學業宮位，有些報告與論文的專題獲得重視，教授也因此對你特別嚴格，學業壓力特別大。某些雙子座則是發現自己不適合目前的科系，考慮決定轉換系所。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運佳，金星與海王星合相在遠行宮位，會有一段愜意慵懶的旅程，可好好釋放煩悶已久的心情，某些巨蟹座到海外旅行時會有豔遇，被外國人搭訕，容易陷入異國戀情中，或是有短暫的曖昧關係。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，由於工作能力的提升，會有很多機會與業界的優秀人才會面，或是接觸到許多有關海外方面的事務。某些巨蟹座會被外派出差，差旅待遇十分優渥，還可以在當地遊覽一番。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與太陽合相在財務宮位，家族或是朋友間資產方面的糾紛浮上檯面，甚至會有莫名其妙的負債，此時需要細心查詢一些資料才能解決。有投資習慣的巨蟹座，會發現某些標的指數起伏異常，最好先出脫為安。

健康運方面，水星在疾厄宮位行進，與太陽、土星齊聚，注意心血管方面的疾病，服用藥物或施打疫苗後容易引發血栓或心臟不適。當心病毒傳染、著涼感冒，導致呼吸系統發炎。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星與海王星合相在財務宮位，外出消費，會獲得一些小贈品，價值雖不是太高，卻是你很喜歡的小東西。有投資習慣的獅子座，市場雖然很混亂，但會在相對高點出脫，獲利了結。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，終於脫離一群充滿豬隊友的組織或團體，可以調到更好的單位任職。某些獅子座職場裏的小人離職或被裁員，工作與心理負擔都減輕許多。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與土星合相在感情宮位，與另一半會嘗試情感方面的諮商，彼此的不滿會浮上檯面，此時會覺得自己有些地方的確需要檢討，但另一半可能不太願意退讓與原諒。

人際關係方面，火星持續在人際關係行進，專業能力被某些人看得很廉價，不斷免費當工具人，會越來越不耐煩。某些獅子座總是要接收許多朋友求助的訊息，造成自己重要的工作都無法進行。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星在感情宮位呈現合相，與情感對象似乎心有靈犀，兩人都決定好同一件事，彼此都給對方很大的驚喜。某些處女座與另一半懶洋洋地膩在一塊，什麼事都不做也很甜蜜。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會有便宜的機票釋出，突然想出遠門走走，隨性地請了假，或是趁著短假期計劃一趟旅程，會玩得非常愉快，情緒也因著旅行而獲得舒展。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，同時土星與太陽合相在工作宮位，工作能力越強，就有越多同事把問題都推給你處理，導致自己背負許多不該承擔的責任，每天還得加班才能把工作趕完。

健康運方面，土星與太陽合相在健康宮位，工作過勞，使得心血管方面的問題爆發。水星進入健康宮位，當心病毒感染或是著涼感冒，呼吸系統受到感染而發炎。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星與海王星合相在工作宮位，工作量還在十分輕鬆的狀態，不過已經接到一個新案件，即將要開始忙碌。某些天秤座則是即將就任一個令人矚目的新職務。

遠行運方面，在遠行宮位的火星相位良好，在有限的時間內，同時到好幾個想去朝聖的景點旅遊，雖然很累，卻也覺得值得。某些天秤座則是不斷穿梭於各種商店，幫朋友購買所託付的物品。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與土星合相在戀愛、子女宮位，會發覺現在喜歡的對象有些壞習慣，對他的好感產生破滅。某些天秤座則是發現小孩、寵物的身體狀況有異，不斷地需要帶孩子去看醫生。

健康運方面，金星與海王星合相在健康宮位，當心病毒感染或是著涼感冒、喉嚨發炎，甚至一直咳嗽，影響睡眠品質。某些天秤座會對任何事情都提不起勁，有抑鬱的傾向。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星合相在戀愛宮位，與曖昧對象互動甜蜜，雙方似乎有發展的可能。某些天蠍座在特殊的場合中邂逅自己喜歡的類型，對方也對你很友善，會希望與對方保持聯繫。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，會調派到較為穩定、大型的組織，擔任重要的工作。某些天蠍座則是各類業務量變多，在職場地位提升，待遇也因此有所調整。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽與土星合相在家宅宮位，某個家庭成員隱瞞了一些不可告人的事情，會被揭發出來，全家人必須要幫忙收拾殘局。有些天蠍座則是被惡鄰居惹毛，會採用較為激烈的手段抗議。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，財務嚴重透支，信用資料與各種分期貸款的利息升高，債務壓力很大。有投資習慣的天蠍座，目前標地不斷下跌，帳面嚴重虧損。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星與在感情宮位的火星有良好連結，親密關係頻繁，懷孕的機率很高。某些射手座則是會收養到懷孕的浪浪，家中會多出許多新生的小生命。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，危機處理得宜，受到同事與上司的肯定。從事ＳＯＨＯ工作的射手座，最近接案順利，一件接著一件不間斷，收益比較穩定。

本週須注意的部分

學習運方面，土星與太陽合相在學習宮位，會意識到目前的科目並不適合自己，不論怎麼努力都無法跨越障礙。某些射手座過度鬆散的學習態度會被老師討厭，處處被刁難。

交通運方面，土星與太陽合相在交通宮位，交通工具突然故障送修，必須要搭乘大眾運輸工具通勤，感覺很不習慣也不方便。某些射手座則要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星暫時脫離不良相位影響，喜歡的對象對你表達一些預期外的反應，使你覺得這樣的人很有趣，總是充滿了新鮮與驚喜。單身的摩羯座會突然被意想不到的對象表示好感。

旅遊運方面，金星與海王星齊聚在旅遊宮位，會想親近大自然，到僻靜、人少的地方放鬆，沈澱一下心情。某些摩羯座即便沒有辦法到太遠的地方旅遊，也會到附近的星級飯店住上一晚，享受高級的服務，紓解日復一日的倦怠感。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與土星合相在金錢宮位，無法開源，也無法節流，受到物價通膨的影響，覺得生活支出越來越龐大，因而開始思考該捨棄哪方面的享受，卻都很難戒除。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量依然很多，每天體力消耗過度，感到嚴重過勞，在職場中當心發生意外傷害，或是會有血光之災，同時容易罹患急性疾病，有時間請多休息保養。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星與海王星合相在金錢宮位，逛街時很容易被銷售人員說服，購買一些昂貴的商品。某些水瓶座則是會去朝聖高價位的美食餐廳，這段時間會過得較為奢侈。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與在旅遊、溝通、傳播宮位的木星有良好連結，會與喜歡的人計畫一個短期的旅行，雙方的關係會更進一步。單身的水瓶座會在交友軟體中配對到聊得來的對象，約出來見面後感覺印象不錯，有發展的空間。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與土星合相在命宮，處理事情的風格會在一些會議中受到檢討，感覺被羞辱。某些水瓶座則是偷偷地想掩蓋工作上的缺失，反而更被人注意到，事情東窗事發。

健康運方面，太陽與土星合相在命宮，水星同時在命宮行進，慢性疾病會有惡化的趨勢，疾病徵狀浮現。這段時間要當心病毒感染或是著涼感冒，導致呼吸系統發炎，並危及到心血管功能。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星合相在命宮，喜歡的人對你有些試探性的行為，雙方互動曖昧，但誰都不願意先告白，一直處在戀人未滿的狀態。單身的雙魚座會被許多人表達好感，桃花十分旺盛。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與在家宅宮位的火星有良好連結，會將閒置在手上的不動產出售或是出租，財庫會有大筆的進帳。某些雙魚座則是會把用不到的傢俱便宜出售，還因此賺到不少錢。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家族成員間有些糾紛，常常處在吵吵鬧鬧的狀態。某些雙魚座則是被鄰居佔便宜，或是常被左鄰右舍的噪音干擾，氣到跟對方吵架。

健康運方面，金星與海王星合相在命宮，同時太陽與土星合相在精神宮位，常常睡不好，白天精神狀況不佳，很希望能好好放鬆。某些雙魚座這段時間要當心著涼感冒，導致喉嚨發炎失聲。

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