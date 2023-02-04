金兔年錢放這裡最招財！命理界阿湯哥教你簡單開財庫

2023年想要賺更多錢嗎？人稱命理界「阿湯哥」的湯鎮瑋老師在youtube分享影片「2023年，把錢放這裡最招財！」，大方分享超簡單實用招財術，讓你金兔年財運連連。

▎財神爺坐南方 可以放這些東西

湯鎮瑋老師表示，2023年想要招來好的財運，首先錢要放對地方，讓財神看見你。2023財神坐在正南方的位子，所以對整個運勢來說，南方布局很重要，要記得把家裡的南方打掃乾淨，保持明亮。

如果南方是家中廁所的話，也要把廁所整理乾淨。湯鎮瑋老師表示，從立冬節氣過後，就開始轉換新的運程，想要招財，要記得南方可以放錢、聚寶盆、五色鈔，甚至把平常沒有在用的錢包、錢袋放在南方都行。招財布局可以放在客廳的南方、房間的南方、再來就是廚房的南方，這三個空間格局南方都適合放錢布局，三個都放最完美的，如果不方便擇一放也可以。

老師說，如果想要低調，不希望別人知道你擺風水，那就在南方擺形狀如碗的容器，象徵聚寶盆，甚至在南方放存錢筒、撲滿也可以，裡面放象徵性吉祥的數字，168元或是888元或是五色鈔都可。

▎我克為財 要努力賺錢也要做慈善

湯鎮瑋老師也貼心提醒，並不是這樣布局就一定保證賺大錢，但是如果有布局的話，賺錢進財的機會更好，再加上個人福報和當下運氣流年走向，有布局財運總不會太差。

在命理學來講，賺錢就是「我克為財」，意思是說「要努力，且要有方法辛苦並有技巧的求得財富」，所以人要有錢，你必須先愛錢。愛財不是貪，而是有正向想賺錢的慾望。所以「我克為財」就是要努力工作，有多一點賺錢機會，或是可以讓賺來的錢留久一點，要留住錢財就是要靠福報，福報累積就是多做慈善、多做布施。老師也故鼓勵大家量力而為不勉強，希望大家在無形中多積累福德，這是基本門檻。

▎包包就是財庫 破損要馬上換掉

湯鎮瑋老師也針對包包收納提出建議，不管是包包或錢包，當你換包包或把不用的袋子收納時，千萬記住別塞垃圾(不要的東西)。最怕每個舊包包裡面都是雜物垃圾，或是換包包了卻不清理，會形成財務的障礙。記得換包包時要把舊包包清空，並且象徵性放錢進去(100元鈔票也可)，包包不要全空，因為「每個包包都是你的財庫」，他們會招財讓你的錢住進房子，代表錢財來入庫。

常有人好奇，需要每年換新錢包嗎？湯鎮瑋老師說不用。如果錢包用得很順，就不用換，因為用順的包包有一種「氣」，好的「氣」要持續，只要好好愛惜包包就好。但是如果錢包破掉了、邊角破損了一定要換掉。總之，錢包象徵你的財庫，不用每年都必換新錢包，但是有破損就要換掉。

命理老師建議，男生千萬不要把皮夾放在褲子口袋裡，這樣是「不尊重財庫」的行為。圖為金兔年存錢示意圖。圖片來源/ingimage

▎錢包別塞褲子後口袋 當心坐壞財庫

除了不要丟垃圾，湯鎮瑋老師也提醒有很多男生容易犯這個錯誤，「將錢包塞進褲子後口袋，然後坐下去壓到錢包變形」。老師表示，有些錢包放有護身符和佛像卡片，這些東西絕對不能坐在屁股下面，這樣是不尊重你財庫。要尊重你的錢包，尊重你的錢，就會自然有錢。

▎財庫月定期定額存「五色鈔」

湯鎮瑋老師建議，想要有財運可以按照自己的命格，出生年月日時找出自己的五行代表力量，再找一間專屬有緣分的銀行，賺錢機會也會更多。

老師表示，每逢農曆三、六、九、十二月，這些都是財庫月，每逢財庫月的初一、十五、初二、十六，就到專屬銀行去存錢，可以存吉祥數字、錢母或五色鈔票開運。

湯鎮瑋老師分享簡單的「五色鈔」存法，用台幣紙鈔就可以了，200元是綠色、100元是紅色、500元是咖啡色、2000元是銀紫色、1000元是藍色，依照順序分別代表木火土金水。存五色鈔需要3800元台幣，老師建議，可以財庫月的這些日期到專屬銀行存入3800元五色鈔，開啟財庫好的緣分。

湯鎮瑋老師也建議，錢要利用不同的銀行分流，支付生活開支需要有流動的戶頭，不動的就是財庫、錢母，要當成「財庫」的銀行戶頭記得只進不出，要在財庫月養成存錢的習慣，既開運又實用。

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