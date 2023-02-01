2月塔羅運勢占卜：新年開始你將面對的是驚喜或考驗？

今年的春節假期特別長，開工到現在，大家收心了嗎？就在過年與開工的混亂之間，已經不知不覺進入了2月，你的運勢在這個月會有什麼變化呢？科技紫微網現在就帶著大家來一探究竟！

占卜方式：

1、先深呼吸3次，心中默念「我的2月運勢如何？」

2、等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。記得要選擇對你來說感應最強烈的一張牌哦。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：戰車、寶劍四、錢幣七

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：稍作休息，重振旗鼓。



月初：比較忙碌，許多事情等著你去處理。該聽從理智還是感情？要專注於工作還是生活？這些問題都需要你去取捨。好在你信心充足，能用積極應對的心態來面對，讓你過得很充實。



月中：會出現一點小波折，使你產生逃避心理，月初的活力不知流失到哪兒去了。你也許會把工作的疲憊感帶到生活裡，戀愛中的人可能會因此吵架並陷入冷戰。回想一下你們有多久沒有互訴衷腸、製造浪漫的驚喜了？



月尾：經歷了短暫的休息後，你的狀態好轉許多。月中的努力也收到了回饋，你預想的那些糟糕情況並沒有發生。不過月中的這段低潮，也成了你冷靜思考下一步的計畫的契機。



2月會發生的事情：

1、參加某個考核或評比。

2、單身者與心儀之人的進展迅速。

3、對上司安排的工作感到不滿。

4、收到一筆匯款。

5、花錢慾望旺盛，開支超出預算。

牌組2：寶劍六逆位、錢幣ACE、寶劍皇后

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：世間萬物都遵循交換法則。



月初：倒掛的寶劍六，意味著月初你會經歷某件讓你感到痛苦的事情，過往不愉快的記憶再次在內心翻湧起來，甚至可能會產生消極厭世的仇恨心理。



月中：會慢慢從低落的情緒抽離出來，更理智的看待發生在自己身上的事情。或許長大的意思，就是一種慢慢變得現實的過程。我們會逐漸放棄幻想，追求穩定與安心。



月尾：努力的目標和方向逐漸清晰了，對事業、錢財的規劃也更加明確。你會積極找方法去讓自己更安心、踏實。但你也會因此忽略感情生活，或冷落、傷害到周圍的人。



2月會發生的事情：

1、逃離一段讓你受傷的戀愛關係。

2、展開新的工作案件或計畫。

3、找到一份新工作，或收到一張資格證書。

4、金錢花費較多，但沒有得到預期的好處。

5、從他人那裡得到有效的建議與幫助。

牌組3：權杖皇后逆位、錢幣十、權杖四逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：堅定內心，有始有終。



月初：大刀闊斧開展工作的一個月。行動力十足，做事直接迅速，但壞脾氣也在月初顯露出來，會做出一些衝動之舉、或超出能力的事情。與人溝通時，易因表達不當而產生會誤會。



月中：好運氣還是站在你這邊，月中會收到很多好消息，不管是事業上的還是生活上的，總之會讓你感到很滿足。誤會將消除，工作上也做出了成績，能得到同事與家人的認可。只要把個人利益暫時放在一旁，專心與人合作，會為你帶來更多的收穫。



月尾：臨近月底，狀況之外的事情時有發生，你又回到心浮氣躁的狀態。部分人會出差，或者是離開某個團體。另外你也可能突然冒出一些念頭，並可能會去執行一些個人計畫。



2月會發生的事情：

1、因為粗心大意而出錯。

2、單身者被家人安排相親。

3、與久未見面的家人重聚。

4、朋友聚會增多，也可能參加團體旅行。

5、收到家人的饋贈。

牌組4：錢幣六逆位、女祭司逆位、權杖八

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：一步一腳印。



月初：會有種心理上的落差感，因為實際狀況沒有達到你預期的標準。可能是職場上的不公平待遇；也可能是與戀人之間的付出不對等。你的情緒會因此有所波動。



月中：在患得患失的不安中難免出錯，你寧可獨自完成工作，不想與人合作。可以多找機會獨處，在家看看書和電影，或是學習新技能。平靜下來之後，才好制定新計畫。



月末：之前的困頓和迷茫消失了，恢復了行動力，並且能把先前制定的新計畫迅速啟動。只是你續航能力有限，要知道欲速則不達，用馬拉松長跑的心態去完成一件事情，會更見成效。



2月會發生的事情：

1、單身者有新的感情關係，然而只是曇花一現。

2、戀愛中的人與另一半缺乏情感交流。

3、能靜下心來好好學習，而且學得很快。

4、工作缺乏條理。前面懶散，後面就只能手忙腳亂。

5、收到意外的好消息。

【延伸閱讀】

十年大運論人生！你會連走十年的好運嗎？

農曆生日後運勢大不同？首創小限運勢盤

【科技紫微網 】