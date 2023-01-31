一室之不治，何以天下國家為？ - 沉重的不是王冠，而是責任！

某一年的歲末，一個身在異鄉工作的朋友寫信來問來年的運勢，以及過完年想要換工作的可能性。

其實朋友的隔年運勢非常地不好，煞星、化忌密集地出現在某些特定的宮位；於是我寫了一封長信給他，力勸他留在原職，並留意與同事之間的相處關係。

同時，我也提醒他要留意隔年家中的狀況: 住家環境的安全與整潔: 如走道(容易跌倒)、浴室(容易滑倒)、廚房(容易有火傷、刀傷、燙傷)、樓梯(容易踩空或跌落)、燭火電器(容易釀成火災)，以避免一時疏忽所造成的意外傷害；防盜(容易遭小偷入侵)亦為留意的重點。

如果與家人一起同住，則要留意與家人的相處關係，容易有爭吵、冷戰、意見不合的情形發生。

原本以為朋友會感謝我的細心提醒，說些感謝之類的客套話；但接到的卻是朋友充滿憤怒的回信，指責我不該危言聳聽，讓他心裡不舒服。

於是我又寫了一封信，解釋命理中的判斷依據，並且再度說明自己只是善意提醒，希望他來年能夠平安順心。

之後，我就再也沒有收到朋友的回信。

大約一年之後的某一天，我接到這位朋友的來電，表明他人在台灣；並希望能碰個面，他想當面向我表達歉意與謝意，因為我前一年的善意提醒幾乎都兌現了!

什麼叫做「家運不好」?

朋友畢竟是武曲在命宮，見了面雖然有些尷尬，但是他也坦言自己當時心情不佳，把我當成出氣筒；也為他的失禮，鄭重地向我道歉。

作為一個命理師，對這種本能的情緒反應早已司空見慣；雖不能說自己毫不在意，但我更好奇的是: 過去這一年到底發生了什麼事?

朋友說: 職場中的紛紛擾擾、同事間的勾心鬥角本就在他的意料之中；只是家裡發生的事，的確讓他大感意外。

• 他和母親大吵一架，至今母親仍在氣頭上，不和他說話。

• 他放在家中某處的大筆現金不翼而飛(武曲還真愛現金!)；他懷疑是在某位遠親來訪時遺失的，但是並沒有明確的證據。

• 他養的寵物貓離家出走，至今仍未回來。

• 他的腳踝被家中後陽台因強風吹拂而失控的鋁門打中，當場血流不止；到醫院急診後縫了三針，至今傷口仍未痊癒。

我暗自嘆了一口氣，朋友的這一年的確是多事之秋啊!

朋友繼續追問: 我到底在他的命盤中看到什麼? 為什麼會在事前做出這些提醒?

我向朋友解釋: 因為他這一年流年運勢中「子田線」不佳，子女宮與田宅宮有許多煞星和化忌聚集。

而「子田線不佳」最明顯與直接的兌現方式就是「家運不好」: 包括發生在家中的意外、家中成員爭吵、爭執，甚至有人生病；最嚴重的當然就是家中有人過世。

「如果只有田宅宮不好，我可以理解『家運不好』的背後原因；但是我沒有結婚，也沒有小孩，子女宮不好、煞忌多，為什麼和『家運不好』有所關聯?」看來朋友的好奇心被點燃，一發不可收拾。

「單一宮位也會受到對宮的影響。例如: 命宮和遷移宮會互相影響，夫妻宮與事業宮會互相影響，福德宮與財帛宮會互相影響，子女宮與田宅宮會互相影響，以此類推。

所謂的『家運』，除了指坐命者的原生家庭，也包括坐命者有了婚姻後的自組家庭；而子女則是自組家庭中的重要成員。

換個角度來看: 我們可以想像在互為對宮的兩個宮位之間，有著一股看不見的能量，連結著兩端的宮位。而這股能量只會在這兩個宮位之間流動、傳遞；而這兩個宮位的狀態好壞，也會受到這股能量的影響。」

面對仍停留在望文生義階段的命理小白，我只能儘量以淺顯的方式向朋友解釋命盤分析的邏輯與原理。

「算了! 命理的邏輯實在太難理解了!」朋友直率又無奈地搖了搖頭!

一室之不治，何以天下國家為?

美劇《王冠》(The Crown)第五季，則為「子田線不佳」、「家運不好」做了最鮮明的詮釋。

第五季第四集的標題是「流年不利」(Annus horribilis)。

對於伊莉莎白二世而言，1992年的確是「流年不利」的一年；而「流年不利」也蠻貼切地描述了華人對於某一特定年份諸事不順利的心情。

但是如果直譯拉丁文「Annus horribilis」，則為「恐怖的一年」；這個字眼出現在伊莉莎白二世於1992年11月底登基四十週年慶祝餐會的致詞中，用以表達她當時的心境。

至於「流年不利」是否能忠實地表達「恐怖的一年」的驚恐強度，則是見仁見智了。

就如同劇情中所描述的: 當年次子安德魯與妻子莎拉分居，隨後莎拉與情人幽會照片曝光；女兒安妮與丈夫離婚，並於同年再婚。

黛安娜的傳記《Diana: Her True Story》也在當年出版，書中諸多爆炸性的秘辛，改變了大眾對於英國王室的觀感及看法。

三個子女的婚姻及感情問題，不僅讓伊莉莎白二世煩心不已；子女婚姻中的諸多醜聞，更是重創王室形象。

偏偏妹妹瑪格麗特與舊愛(彼得．湯森)重聚後，感傷自己一輩子得不到真愛，新仇舊恨湧上心頭，跑到伊莉莎白二世跟前興師問罪，責怪姊姊當年拆散自己與摯愛的姻緣。

與人有關的問題都處理不完了，溫莎城堡（Windsor Castle）的大火與家產損失，更是雪上加霜，兌現「子田線不佳」與「家運不好」 - 子女婚姻出狀況、家中有人爭吵、爭執，以及家中有意外(火災)。

圖／取自imdb

戲劇中的鋪陳，固然有其戲劇張力與效果的考量；但在現實世界中，當年(1992年)不僅查爾斯與卡蜜拉電話中 ”特殊情趣的對話” 內容被曝光(第五集《前方的道路》)，黛安娜與男性友人(詹姆斯．吉貝)的親密對話也再度被媒體大作文章。

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對於伊莉莎白二世而言，流年豈止不利? 簡直到了驚恐的程度!

在命理的理論中，田宅宮也代表一個人中年時的財運；而傳統觀念中田宅宮所代表的房產、土地，只是財富的一部分。

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而在流年運勢分析中，某一年煞星、化忌密集地出現在某些特定的宮位，往往不是僅靠當年小限與流年的煞星、化忌就可以形成的；本命與大限的煞星、化忌勢必產生一定程度的影響力。

因此，當某個運勢很差的年份過去之後，是否就一定代表厄運退散、否極泰來?

答案並不是那麼肯定! 畢竟在大限轉換前，大限煞星、化忌的影響力仍在。

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舉例來說，某一年「子田線」不佳，子女宮與田宅宮有許多煞星和化忌聚集；隔一年雖然小限與流年的煞星、化忌改變了，但是大限的化忌或煞星仍在田宅宮，所產生的負面影響力就不容小覷。

朋友的「子田線不佳」，兌現了與母親的關係不佳，也尚未修復；錢財(現金)的損失也難以追回。

伊莉莎白二世1992年的「子田線不佳」，隔年也並未否極泰來。

溫莎城堡的修復工程成了一個燙手山芋，修復的費用到底該由納稅人還是王室負擔，引發了一場公開爭論。

雖然伊莉莎白二世努力地維護王室的尊嚴，主動地採取措施，設法平息公眾的批評和不滿；但是公眾與媒體就君主制前途與是否應該存續展開辯論。

白金漢宮開始對遊客開放，以籌集資金支付修復溫莎城堡的費用；而從1993年開始，伊莉莎白二世開始繳稅，並縮減王室年俸。

而1995年黛安娜接受英國廣播公司（BBC）時事新聞節目《廣角鏡》專訪(第八集《火藥味》)，談及她的婚姻以及與王室成員的相處關係，又為英國王室投下一顆震撼彈。

更不用提伊莉莎白二世建議查爾斯與黛安娜兩人儘快離婚之後，王室必須支付黛安娜的鉅額贍養費。

錢只出不進，財運當然不會好到哪裡去!

這也說明了: 當大限的某個面向不佳時，其實就是該大限最脆弱之處。隨著流年、小限的變動，最脆弱之處再受到流年、小限化忌、煞星的衝擊，往往就是不斷有是非與麻煩的所在。

既然田宅宮是該大限最脆弱的面向，那麼與田宅宮有關的財運(財富、財產的累積與損失)、家運(家中的紛爭)，就會是當事者煩惱的來源。

命盤的運勢分析，著眼在未來可能發生的現象，提醒人們留意風險與危機。但是真正的風險與危機，卻往往源自人們的輕忽與無知。

就像首相梅傑所說的(第一集《維多利亞女王症》):

「溫莎王室應該是要維繫國家的團結，樹立理想家庭生活的典範。 但是年長的王室成員，似乎滿腦幻想、徹底脫節。 年輕的王室成員，則是軟弱無能、嬌生慣養、欠缺方向。 威爾斯王子(查爾斯)急於得到更重要的公共角色，卻完全沒有理解到 - 他最大的資 產就是他的妻子(黛安娜)。 這些情況勢必影響國家的穩定!」

被視為弱宮的田宅宮，往往不是坐命當事者可以完全掌控之處；家中成員的健康狀況、相處關係，甚至是財產的增損，常是家族、家庭成員之間的連動關係所造成的。

就算是身為一家之主的坐命者，有時也只能被動地概括承受這些連動之後的結果。

查爾斯指責母親，王權是在她的統領下徹底崩潰，淪為全國電視節目的笑柄；她的思想承襲維多利亞女王時代的價值觀，所以世界會捨王室而去，並擔心當他繼承王位時會一無所有。

但王權之所以崩潰，世人棄王室而去的真正原因，或許是溫莎家族的成員不再服膺奠定溫莎王朝的基石 - 責任與犧牲，沒有容許個人激情或慾望的空間。

沉重的不是王冠，而是責任!

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