2023年上半年「12生肖感情運勢」公開！兔找到正緣、雞感情恐生變

2023年的上半年為農曆正月十四日（國曆2月4日──立春）至農曆六月廿一日（國曆8月7日），問神達人王崇禮在《2023問神達人王崇禮老師相伴生肖運籤農民曆》列出12生肖2013年上半年的感情運勢，包含了單身者或已婚、有對象的人，一起來看看吧！

鼠

‧已婚或有對象的人：上半年與另一半在生活中可能比較容易出現口角摩擦，起因多半是對方心理不平衡。至於導致心理不平衡的原因，主要是你的成就比另一半出色，而且對方又正處於低潮期，導致你很容易受到他／她的冷嘲熱諷，甚至彼此爆發嚴重口角，進而對你們倆的感情產生負面影響，嚴重的話，還可能形成長時間冷戰的局面。建議屬鼠的朋友在這段期間盡量體諒、安慰、鼓勵另一半，把發生口角的機率降到最低、甚至是零。

‧單身者：由於心情受到上半年運勢的影響，導致你就算有姻緣機會，仍然比較無心去認識新對象或進一步交往，因而使上半年度的桃花運下滑。換句話說，只要你在上半年不因運勢而影響到心情，其實還是可能有姻緣機會的呦。

牛

‧已婚或有對象的人：感情算是相當穩定，唯有一點要特別注意：你可能會拿他人來跟另一半做比較，因而容易產生口角──例如「朋友的另一半如何如何、同事的另一半怎樣怎樣，你怎麼就不能那樣那樣……」這樣的比較，另一半聽在心裏會很不是滋味，請提醒自己別犯下這種毛病。

‧單身者：有機會認識到對象，而且對方的外在條件不錯，不過，在個性方面，你們就會比較需要多一點時間磨合了。

虎

‧已婚或有對象的人：不只你們的感情持續穩定，而且另一半還會時不時製造一些驚喜，讓你十分的感動。

‧未婚者：請不要失去信心，上半年將有機會認識到適合你的人，雖然新對象年紀或許有點大，但如果人品不錯且有正當職業的話，可以試著交往看看──或許對方就是你的正緣。

兔

‧已婚或有對象的人：感情穩定，家庭氣氛和諧。

‧單身者：有機會在這段期間找到屬於自己的正緣。

唯一要注意的是，在國曆一月二十二日（農曆正月初一）到國曆二月十九日（農曆正月廿九日）期間容易受到誘惑，只要能小心提防這一點，屬兔的朋友將步入絕佳的姻緣境界。

龍

‧已婚或有對象的人：國曆一月二十二日（農曆正月初一）到國曆五月十八日（農曆三月廿九日）這四個月期間（含閏二月），容易因外面的誘惑，導致家庭或情侶感情受傷害，使你陷入進退兩難的局面，嚴重一點，甚至會步入雙方失和的境地。建議你在這四個月期間，把目光專注在另一半及家庭上，就能避免出現這種困境。

‧單身者：有機會遇到正緣，但在國曆一月二十二日（農曆正月初一）到國曆五月十八日（農曆三月廿九日）這四個月期間（含閏二月）若有認識新對象，要注意對方的感情狀態，別讓自己成為第三者。此外，對方在這段期間會特別觀察你有沒有時間觀念，例如若有約會是否常遲到等等，請留意。

蛇

‧已婚或有對象的人：感情穩定，已婚者家庭幸福。

‧單身者：在農曆三至六月有機會遇到適合的人，但要特別注意，可能會出現一些言過其實的人，請務必審慎判斷。

馬

‧已婚或有對象的人：感情相當穩定，未婚有對象者還有望在上半年開花結果步入禮堂。

‧單身者：有機會在上半年找到適合你的正緣，唯一要提醒你的是，這個對象的外在條件或許不符合你所設定的條件，然而，如果對方人品優秀且有正當職業，或許可以鄭重考慮一下。

羊

‧已婚或有對象的人：感情穩定發展。

‧單身者：有機會認識適合你的正緣，但是有一點要特別提醒屬羊的單身者：你在這段期間認識的對象會很介意你的言行舉止，雖然有些人可能會覺得你很天真無邪，但在這段期間認識的對象卻會認為你很幼稚，請多留意。

猴

‧已婚或有對象的人：過去的一些誤會已經解開，上半年的感情會變得甜蜜且穩定。

‧單身者：有機會遇到適合你的正緣，但是要留心特別會花言巧語的人，免得聽得你暈船，最後落得人財兩失。

雞

‧已婚或有對象的人：上半年比較會和另一半有摩擦，進而發生口角，輕則打冷戰，重則可能導致雙方感情生變，甚至到需要面對分離的抉擇。不過，事出必有因，你們之間的摩擦主要來自他人在這段期間介入你們的感情，如果你希望和另一半走得長久甚至白頭偕老，上半年一定要自制，不要被外在及他人所誘惑，能做到這點，應該就什麼事都不會發生了。

‧單身者：上半年比較沒有正緣出現，如果這段期間有認識新對象，建議先觀察、確認對方是否為單身，避免自己受到傷害。

狗

‧已婚或有對象的人：已婚者容易因為在孩子的管教及教育問題和另一半意見不同而產生口角；未婚有對象者和另一半發生口角，則主要是因為看不慣另一方的消費習慣。因此，你在上半年的情緒波動會比較大，但只要能盡量維持心情平穩，你們之間就不會出現什麼嚴重的問題。

‧單身者：上半年遇到正緣的機率約在四成左右，雖然不多但也不是零，不過，如果有機會認識到新對象，務必仔細觀察對方的品行，並確認其感情狀態─到底是不是單身？

豬

‧已婚或有對象的人：已婚者夫妻感情升溫，家庭氣氛和樂融融；未婚有對象者有望和另一半開花結果、步入紅毯。

‧單身者：有很高的機率能遇到適合自己的正緣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。

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