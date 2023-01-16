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12生肖兔年翻好運這樣做！把握年運交接 屬虎宜放空充電、屬雞快安太歲

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家艾菲爾老師提醒，十二生肖在年運交接之時，個別有幾件注意事項，只要好好把握就能接住好運。圖為安太歲示意圖。 聯合報系資料照片
命理專家艾菲爾老師提醒，十二生肖在年運交接之時，個別有幾件注意事項，只要好好把握就能接住好運。圖為安太歲示意圖。 聯合報系資料照片

這周就是農曆春節，從現在起到過年前這段時間，正是年運交接之時，塔羅牌老師艾菲爾就在臉書粉專透露，十二生肖個別有幾件注意事項，只要好好把握就能接住好運。

生肖鼠

2023年你有「福德」、「紅鸞」和「天德」吉星拱照，勢必會運勢強勁、好運降臨！年運交接之時你只要順心而為就好，想做什麼就放膽去做、努力實現，你絕對可以心想事成。

生肖牛

2023年你的吉星較少，加上犯「天狗」，代表耗損之意，提醒年運交接之時，萬事一定都要有計劃，且要按部就班，不要去想投機取巧、或是衝動冒險之事，才不會為此付出代價。平常可以多關心家人、與家人互動，家人會是你的好運來源！

生肖虎

雖然對新的一年寄予厚望，但也許是2023的一開年就太讓你失望了，使你在新年雖想做些什麼，但總是心有餘而力不足。提醒你要好好的讓自己放空充電，像是發呆、購物、享受美食、旅行等，把自己的狀態歸零重整了，你才能重新出發！

生肖兔

身為本命年的犯太歲之首，你一定要謹記凡事低調、保守應對的原則；而本命年幸好還有吉星「文昌」、「將星」和「學堂」扶持，你的直覺與第六感非常強，提醒凡事若一感到苗頭不對，就趕緊抽身，你能在吉星的庇護下逢凶化吉。

生肖龍

新的一年，有吉星「太陽」守命，算是逢凶化吉的一年。而你要做的，就是學習如何「穩紮穩打」、「以退為進」，退一步海闊天空，適時的放手反而能讓你獲得更多好運。

生肖蛇

你在2023年有吉星「天乙」和「驛馬」，主他鄉遇貴人，適合異地發展，是大有可為的一年。提醒你在此時，最適合擬定計劃，不管是財運、愛情、工作或生活，都一定要在新年設立新目標，一旦目標明確了，你就更有動力往前，離豐收的時刻自然也不遠了。

生肖馬

經歷過往三年，你的內心一定是各種百感交集。幸好2023年有大吉星「太陰」和「天喜」助陣，將有女性貴人降臨，為你帶來喜氣。目前就是你的蟄伏期，可以在此時凝聚能量，等到春天時萌芽，你將能輕易地獲得成功！好的開始是成功的一半，把握春天的好運氣，2023年安然度過不是問題。

生肖羊

在年運交接之時，提醒你要調整自己孤僻、不愛與人接觸的個性，有「三台」、「天解」、「八座」和「華蓋」吉星加持，新的一年貴人對你是非常重要的，因此你一定要多與人互動接觸，不要排斥跟他人合作，才能順利承接貴人好運！

生肖猴

2023年你有吉星「月德」、「地解」和「國印」降臨，年運交接之時，能避災禍、招好運。提醒你要當個聰明人，更要識時務，要順勢而為、不要逆勢而做，別人勸你的話你要聽，中肯的建言也要去做，才不會把自己搞得遍體鱗傷，可別輕忽浪費了旁人對你的善意能量。

生肖雞

2023年你在癸卯兔年是正衝太歲，某方面來說其實是比本命犯太歲影響更大的，建議你要點太歲燈、戴太歲符或三合貴人手鍊，平時也要多行善積福，才能化解流年沖擊，邁向平安、諸事順利。

生肖狗

有吉星「龍德」、「紫微」和「歲合」的你，在2023年可說是好運前三名了，在運勢走強之際，更要謹記謙虛的道理。越在高處之人、越要謹慎行事，提醒你平時要謙虛待人，不驕矜自滿，才能避開樹大招風、招人忌妒的可能性，如此你就能順利接下新年的大好運！

生肖豬

年運交接之時，你要注意身邊的小人從中作梗，搬弄是非，特別是你以為是朋友、但其實是損友的人，他們極可能誤導你，使你被騙財騙色。請你要懂得識人，也別輕易相信別人，多加謹慎，你就能平安展開2023年。

生肖運勢 兔年 春節 塔羅牌 安太歲

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