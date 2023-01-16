唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場熱門搶手 射手感情遇真命天子
【唐綺陽星座運勢週報1/16-1/22】
星象影響：金星水瓶，水星恢復順行，太陽進水瓶，天王星順行，金星進雙魚
金星水瓶，鼓勵顛覆及求新求變，魔羯能量仍強，同時也要守護傳統。水星恢復順行，對專業領域的求知欲高並仰賴專業需求。太陽進水瓶，年節活動多，留意交通安全。天王星順行，水瓶座新人生開跑，感受能量轉折，眾人有解放束縛感。金星進雙魚，放鬆心情，好好休養生息。
12星座個別運勢：
處女：壓力激發職場表現，對另一半避免情緒化言語
天蠍：面對變化保持平常心，情感上付出就是佔便宜
射手：假期仍負責任、盡義務，感情可找出真命天子
雙魚：在職場熱門搶手，桃花風格和自己有落差
牡羊：事業上遇強則強，感情上多點耐心別太自我
巨蟹：對職場抱持企圖心，注意與另一半步調落差
獅子：工作告一段落可放鬆點，面對桃花別太羞怯
天秤：職場跟情場都有選擇障礙，適度衡量調配
金牛：有行動力須注意言行，感情避免強勢，要試著浪漫
雙子：與朋友聚會表現得體，人緣佳、桃花機會多
魔羯：有出國及旅行機會，與想法概念不同者結緣
水瓶：貴人使新計畫展開，事業與戀情都可積極推進
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