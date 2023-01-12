快訊

好猛！台積電去年獲利破兆 每天開門賺進超過27.8億

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

戀人未滿！「永遠當朋友最好」男女組合TOP3 這星座隨時讓她好安心

聯合新聞網／ 綜合報導
有些男女星座組合交情再好，也不容易成為戀人關係。圖片來源／ingimage
有些男女星座組合交情再好，也不容易成為戀人關係。圖片來源／ingimage

有時異性間的相處，不管兩人之間再怎麼親密，最多都還是只能保持超級好朋友的關係，不會昇華成為戀人。日本網站「ハウコレ」近來就以星座分析，選出當好友比談戀愛能更長久的前三種男女組合。

第三名 巨蟹男+獅子女

獅子座女性感情豐沛，而巨蟹座男性則習慣以冷靜、理性的方式判斷事物。因此兩人在交流時，經常會有意見不合的狀況，雖然剛好可以互補沒考慮到的部分，不過還是當作好朋友比較合適。

第二名 雙魚男+水瓶女

雙魚座男性個性穩重，具有包榮力，而水瓶座女性則崇尚自由。因此雙魚男可以給水瓶女一種安心感，讓她能夠放鬆心情。比起戀人，更像是互相加油打氣的夥伴。

第一名 天秤男+天蠍女

天蠍座女性擁有一種神秘的魅力，然而對天秤座男性而言，並不會特別想去詳細探尋，而是選擇默默守在天蠍女的身邊。因此與其說是你儂我儂的戀人，更不如說是保持著一點距離感，卻也讓對方能夠信賴，無論何時都能安心相處的關係。

星座 兩性關係

延伸閱讀

2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了

小心！ 2023年12星座「衰事」曝光 獅子注意婚姻、天秤誤交損友

12星座「最不愛撒嬌求助」排行榜！水瓶怕欠人情、這星座「字典裡沒有撒嬌」

「星座+血型」魔性女性TOP3 這組合撩撥手腕一流「男人被牽著鼻子走」

相關新聞

戀人未滿！「永遠當朋友最好」男女組合TOP3 這星座隨時讓她好安心

有時異性間的相處，不管兩人之間再怎麼親密，最多都還是只能保持超級好朋友的關係，不會昇華成為戀人。日本網站「ハウコレ」近來就以星座分析，選出前三名最不容易成為戀人的男女組合。

威力彩獎金飆4.7億！「4星座4生肖」中獎率最高 購買好運時辰曝光

威力彩頭獎至今已連槓21期，頭獎彩金上看4.7億，民眾搶買就是希望在年前替自己加薪！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是水瓶座、金牛座、天秤座、牡羊座，還有生肖屬 豬牛鼠虎，小孟老師也曝光好運時辰，快趁空檔去買一張試試手氣！小孟老師也說，命中有福報再搭配所說就，就有機會能中大獎。

就是不要流水席！5個星座喜宴地點不對就翻臉 牡羊有強烈比較心

花錢就是要享受，特別是結婚喜宴場所，親朋好友都在場，婚宴上的感受程度，在日後都是茶餘飯後的話題，特別是傳統流水席跟高級飯店的差別，心情的喜悅程度，想必是很明顯，若地點選得不好，搞不好新郎新娘會當場翻臉不結婚了。不過在乎地點的是你，還是你朋友呢？來看看什麼星座最在乎喜宴辦在哪裡吧！

每日星座運勢／摩羯多注意人際關係 異性緣超級好

2023-01-12牡羊座短評：愛情需借助開運物來開運哦！【整體運★★☆☆☆】愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲

防漏財超靈！適合手頭緊的你 專家嚴選最新發財桌布圖

年關將近，許多人面臨手頭緊、要發紅包的壓力，除了去年紅極一時的「美輪明宏」發財桌布熱潮，塔羅專家艾菲爾在今年推薦最新的「發財石」桌布，可以防止財氣外洩，還可以營造「財在眼前」的效果。

接下來30天「4個星座桃花最旺」摩羯遇到心儀對象機會極大

來了來了，科技紫微網在2023年的第一個月，為你送上桃花的喜訊囉！畢竟，對於新的一年的所有期待之中，春心萌動可是其中最重要的一項。在十二個星座中，哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？就來看看以下的榜單吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。