戀人未滿！「永遠當朋友最好」男女組合TOP3 這星座隨時讓她好安心
有時異性間的相處，不管兩人之間再怎麼親密，最多都還是只能保持超級好朋友的關係，不會昇華成為戀人。日本網站「ハウコレ」近來就以星座分析，選出當好友比談戀愛能更長久的前三種男女組合。
第三名 巨蟹男+獅子女
獅子座女性感情豐沛，而巨蟹座男性則習慣以冷靜、理性的方式判斷事物。因此兩人在交流時，經常會有意見不合的狀況，雖然剛好可以互補沒考慮到的部分，不過還是當作好朋友比較合適。
第二名 雙魚男+水瓶女
雙魚座男性個性穩重，具有包榮力，而水瓶座女性則崇尚自由。因此雙魚男可以給水瓶女一種安心感，讓她能夠放鬆心情。比起戀人，更像是互相加油打氣的夥伴。
第一名 天秤男+天蠍女
天蠍座女性擁有一種神秘的魅力，然而對天秤座男性而言，並不會特別想去詳細探尋，而是選擇默默守在天蠍女的身邊。因此與其說是你儂我儂的戀人，更不如說是保持著一點距離感，卻也讓對方能夠信賴，無論何時都能安心相處的關係。
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