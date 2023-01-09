心理測驗／標誌還是鏡子？ 瞭解你的思考速度是快轉還是慢火

每個人的思考方式不同，有的人腦筋動得快，也有的人善於慢工出細活。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以瞭解自己的思考屬於快還是慢的類型。

請問：以下這張圖片，你會聯想到什麼呢？

圖中的東西讓你聯想到什麼？圖擷自ananweb

A 機械操縱桿 B 道路標誌 C 笑容 D 全身鏡

選擇A機械操縱桿的你，思考速度算偏慢。你是個誠懇樸實的人，在完全搞清楚事物之前，會選擇先按兵不動。因為這樣，如大家聊天快速轉變話題時，你會顯得有些跟不上。不過相對地，你就像是龜兔賽跑裡的烏龜一樣，雖然慢了點，但總是能抵達終點。

選擇B道路標誌的你，思考速度算是普通。你是個在乎協調的人，會因為對象的不同，決定思考速度應該要加快還是放慢。而能和他人相互配合，正是你最大的優點所在。在碰到需大腦全力運轉的時候，你也能夠盡情發揮。

選擇C笑容的你，思考速度算是偏快。你是個想像力豐富，說話幽默的人，總是會在對話中不斷拋出有趣的話題，讓大家感到驚訝。不過有時也會因為太快下判斷，而沒有搞懂事情的脈絡。這時如果靜下來，好好聽從周圍的意見，或許更能增進自我。

選擇D全身鏡的你，思考速度非常驚人。你是個靠著感受和直覺生存的人，在大腦的超速運轉下，會不斷拋出新的話題，或者立刻想到該企劃點子等等。相對地，你不擅長思考過於深入的東西，因此你需要能和自己互補的夥伴，增益不足之處同時，也能借由著不同刺激，讓大腦變得更加靈活。

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