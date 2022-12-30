今年最後一波水逆！四星座運勢拉警報 慎防人際衝突

昨(29)日17:32為2022年最後一波水星逆行，命理專家玫笛琳指出，水星於昨日正式逆行於魔羯，警報星座為牡羊、巨蟹、天秤、摩羯座，四大星座需特別留意與長輩、上層互動溝通情況，否則人際上可能會有誤會或衝突。

玫笛琳在臉書粉專「玫笛琳塔羅命理-隨身諮詢」發文表示，「這次水星於12/29晚上17:32正式逆行於魔羯，雖然交流容易有誤會，但與長輩、上層的互動更要特別當心溝通狀況，避免產生額外的誤會，工作事業上的原有制度也可再審視調整」。

玫笛琳指出，「01/18晚上21:12水星又會回復順行，整個水逆期間水星都會在魔羯，不過幸好這次的水逆時間不到一個月算是短的了，結束時間也在過年前，可以快樂的過個好年」。

玫笛琳提醒，「即便是沒點到名的星座，還是不免要提醒大家：水逆期間不宜做重大的決定，資料記得備份，出門多預留充裕時間，因為水逆算是大環境的運勢，或許自己本身沒狀況，但是別人的狀態不佳還是有可能被影響到」。

水星逆行警報星座如下：

摩羯座

或許想法會卡在原有的思維，若照著原本的模式，腦袋僵化是常有的事，但因此而讓事情不順利，就得反省自己是不是沒法跳脫舊有的思考方式，困擾周遭人而不自知。

巨蟹座

水逆容易受到魔羯類型的人所影響，明明不是自己的問題，卻還是可能有誤會而默默背黑鍋，很多事情得要好好討論清楚與說開。

天秤座、牡羊座

人際上則要注意較大的衝突，老舊的電器或3C產品可能損壞，或是外出的交通，都要格外注意安全。

雙子、處女座

因為守護星逆行，多少也是要謹慎一些。

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