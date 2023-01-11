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心測：職場就像動物園？找工作你該注意這件事

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心測：職場就像動物園？找工作你該注意這件事(圖片來源：Shutterstock)
心測：職場就像動物園？找工作你該注意這件事(圖片來源：Shutterstock)

在職場上，當新人進入一個新公司就職時，必須保持眼到心到，從細微處觀察這間公司是否適合自己。若不適合就盡早喊停，對彼此都是好事。對於你想要就職的公司，你最需要注意哪件事呢？現在就跟著科技紫微網心理測驗，好好預測一番吧。

情境：在動物園裡，你最希望自己被分派去照顧哪一區動物？請從以下選項中選擇一項：
1、爬行區
2、猛獸區
3、飛禽區
4、草食區

結果分析：

1、爬行區
注意方向：公司的穩定度
爬行動物具有敏銳的視覺與聽覺，強項是感受力、適應力與忍耐力。你選擇照顧這個區的動物，代表你在選擇想要就職的公司時，應特別留意公司員工的流動率高低，員工是否能做得長久？在一個相對穩定、能持續發展的環境中，你的優勢更能得到發揮。

2、猛獸區
注意方向：創新能力與前景
兇猛型動物的特質是勇猛、兇狠、毫無畏懼，勇於爭取，且常有出人意料之舉動。從你的選擇來看，說明你在選擇就職的公司時，最重要的是要看這個公司能否讓你學到新東西，工作是否有挑戰性，有沒有讓你自由施展才能的大舞臺？能者為王的環境最適合你。

3、飛禽區
注意方向：有無升遷管道
你選擇的是飛禽區。飛禽大多能在高空飛翔，眼界開闊，有遠見、有目標。這說明你在選擇就職公司時，最需要留意的是這間公司有沒有很好的升遷管道，主管是從內部拔擢，還是空降而來？有著良好晉升管道的環境，較能發揮你的才能。

4、草食區
注意方向：人際關係和諧
草食類動物大多溫順、喜歡群居生活，不爭不搶，彼此和平相處。選擇照顧此區動物，代表你在尋找適合就職的公司時，要特別注意同事間的相處互動模式是否友好、平和，能不能讓你有歸屬感？安全、舒服度高的環境更能讓你安心工作，獲得發展。

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