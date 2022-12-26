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唐綺陽星座運勢週報：處女工作如魚得水 獅子職場有桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/26-1/1】

星象影響：冥水金日都在魔羯、金星趨近冥王、水星逆行

本周諸星都在魔羯，講究魔羯的專業精神，感受專業的魅力與價值，精英、長者受到敬重，經典價值被發揚。週四水星正式逆行，檔案多備份、記得存檔，3C跟交通安全都要留意。水星影響，聚會飯局增多、懷舊氣氛濃厚，專業人士自帶光芒、發揮價值。

12星座個別運勢：

處女：工作如魚得水、貴人相助，保持彈性為桃花加分

射手：有女性貴人的指點，小心對另一半別太強勢

魔羯：事業與感情都能展望未來藍圖，合作機會多

雙魚：控制慾別太強、適度放手，有助工作和感情減壓

牡羊：職場鴨子划水穩定前進，感情別陷入內在低潮

雙子：事業合作注意溝通困擾，釐清與舊情人關係

獅子：工作上軌道、有喘息空間，職場上可能遇到有趣桃花

天秤：感情宅在家更甜蜜，主導工作有助掌握進度

金牛：小卡關需要整合，情感價值觀差異浮現

巨蟹：事業蠟燭多頭燒，與另一半多溝通提升安全感

天蠍：感情上價值觀有落差，財務出現缺錢煩惱

水瓶：需要多花心思理解另一半，職場忙碌勿陷入自我情緒

唐綺陽 星座運勢

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