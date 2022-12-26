唐綺陽星座運勢週報：處女工作如魚得水 獅子職場有桃花

揮別過去，迎向未來，2023年是一個新的開始，在萬物漲聲響起，經濟動盪不安的時代下，未來的財運到底會是如何呢？有什麼好的建議呢？現在，請你靜下心來，憑藉自己的直覺，選出一張牌，讓神秘的塔羅牌，測你在2023年，新的一年裡，財運指數有多高？

2022-12-23 09:00