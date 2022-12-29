平時超霸氣！5個星座「在喜歡人面前秒變小綿羊」
我們常常看到，那些平日無所畏懼的人，在遇到喜歡的人時就會特別手足無措，既不知道怎麼去表達，也不敢邁出第一步。科技紫微網現在就來公布一下，那些平時霸氣，在喜歡的人面前卻秒變小綿羊、特別溫馴的星座。
牡羊座牡羊座的人是出了名的熱情開朗，即使在陌生人面前也是絲毫不畏懼。但是在喜歡的人面前，他們會顯得特別沒自信，彷彿突然覺得自己不夠好，能力不夠優秀，就這樣硬生生錯失很多戀情機會。
獅子座別看獅子座的人平時耀武揚威、強勢霸道，天生一副天不怕地不怕的樣子，但是在喜歡的人面前他們完全是另外一副面孔，小心翼翼，生怕惹得對方不開心。若是對方對他們的真心沒有表現出直接接受的態度，他們就會因為害怕被拒絕、丟面子，而馬上縮回來。
摩羯座
摩羯座的人在工作上從容淡定，做什麼都很有條理，可一遇到感情問題，他們就會亂了方寸，一舉一動都小心翼翼，深怕自己做錯了什麼惹對方不開心。他們那種明明很在乎、還要裝作無所謂的樣子，朋友們看著都快受不了了！
水瓶座
水瓶座的人平常伶牙俐齒，心情好的時候甚至可以跟你說上三天三夜都不肯停下來。但一旦遇上喜歡的人，他們就會特別孬，做什麼都很緊張，連舉手投足都不自然起來。旁人一看就知道他們跟平時正常的時候很不一樣。
射手座
射手座的人平日急急忙忙，做什麼都帶著很嗨很亢奮的感覺，但是在喜歡的人面前，他們會完全變了一個人，不知道怎麼接話，不知道怎麼哄對方，不知道怎麼討對方歡心。他們怕自己魯莽，又怕對方覺得自己不積極，一整個手足無措。
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