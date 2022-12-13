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世足4強登場！揭12星座都怎麼玩運彩 加碼曝「提升中獎運方法」

聯合新聞網／ 安妞星座
世足熱鬧開踢，每屆賽事都吸引大批民眾投注運彩。圖／飛來發彩券行提供
世足熱鬧開踢，每屆賽事都吸引大批民眾投注運彩。圖／飛來發彩券行提供

世足賽正熱門，運動彩券也跟著夯起來，運氣好的，也有機會賺到一大筆財富，因此不少人在這段時間都跟風去買運彩。若還沒下手的，不如來了解看看，依照你的星座，給你建議玩運彩的方式，還有提升中獎的方法。

牡羊座

牡羊座一向非常大膽，也喜歡搶第一，所以只要有新的消息，常常是不計後果的一窩蜂栽進去。如果想要提升中獎機率，那麼至少要研究過後再投入，提高專注的程度，才有更高的中獎運。

金牛座

金牛座通常比較保守，而且是慢半拍的，基本上，都是看別人玩運彩，如果發現有很高的中獎情況，才會開始去研究了解如何玩。若是想提升中獎率，就要有多一點的熱情，這樣會有人願意手把手教導，可以提高更高的機率。

雙子座

雙子座好奇心重，消息也極為靈通，常常是道聽塗說，亂買一通，要是真的有中獎，那只能說命真好。因此想提升中獎率，最好要過濾消息，仔細評估之後，再下手，才不會買個寂寞。

巨蟹座

巨蟹座錢都給另一半管，都為家人花錢，所以玩運彩真的只是想到才買，隨意玩玩而已，有中沒中其實都無所謂。但要真的有更高的中獎運，那麼不妨買杯咖啡，愜意的坐在投注站，聽其他人的意見，或許有機會矇中。

獅子座

獅子座好大喜功，愛面子，有時間的話，不管會不會中，就是喜歡去買個幾張，露個臉，假裝常常有中獎的樣子。不過可以嘗試看看，私底下仔細花時間，上網研究成功人的經驗，這樣會有更高的機會中獎哦!

處女座

處女座細心謹慎，處處嚴謹，通常是花很久時間，等了解通透之後，才會下手投注，所以不會跟風隨意玩彩券。但是還是會為了更高的中獎機會，而徹夜研究，因此要提高中獎運，不妨放鬆心情，也許憑直覺，就能中獎。

天秤座

天秤座是個眾人迷，溫柔且仁慈，有很大的機率，是在朋友的慫恿下，在朋友不斷勸說下花錢投注的，不論有無中獎贏錢，天秤座總是不會因此失去朋友。所以想要有更高中獎運，就私底下買一張真正自己想買的，默默的中獎吧！

天蠍座

天蠍座十分神祕，很有自己的主張，既不會隨意說出投注內容，也不會隨意更改，而且就算因此中獎，還是很有可能隔天靜靜的一如往常的上班。因此要更高的中獎運，不妨憑第一眼或第一個感覺投注，畢竟天蠍的直覺性很強的。

射手座

射手座總給人很單純很真誠的感覺，喜歡跟朋友聊天，但偏好自由的射手座，總免不了會聽朋友的意見去投注，所以失敗時，總免不了怪罪朋友。若要提升中獎運，那就少聽、少說，憑自己的喜歡，盡情投注吧！越自在就越能中獎。

摩羯座

摩羯座對事情比較嚴格，要求比較多一點，若是照這個方法投注，常常要花好久時間才能完成一次投注，若沒中獎，就更嘔了。不妨跟朋友合資吧，放手讓朋友決定，只要告訴對方，贏錢記得平分就行了。

水瓶座

水瓶座想法獨特，會用另類的角度，來觀察運彩，也容易跟別人不同立場，用偏門的方式，買冷門的隊伍，總是出奇不意。因此要想提升中獎運，就要默默的投資，不要去理會他人，也不用在意別人的評價，因為贏錢是自己的事。

雙魚座

雙魚座個性極為敏感，同時又很依賴他人，容易被他人所左右，會常問別人的意見，卻又做不出個決定。所以若想提升中獎運，就別問別人，因為問再多也不容易中獎，不如憑直覺去買，反而還有更高的機率中獎哦！

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彩券 世足運彩 星座運勢

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