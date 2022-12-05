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世足運彩手氣佳？本週「生肖+血型」財運TOP5 這生肖+O型下注運勢旺

聯合新聞網／ 綜合報導
不同的血型生肖組合，本週有著不同的運勢。圖片來源／ingimage
不同的血型生肖組合，本週有著不同的運勢。圖片來源／ingimage

新的一週到來，不同的人又將有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合，或許就能在近日風靡的世足運彩中大有斬獲。

第五名 血型AB型+屬雞

財運的關鍵在「危機就是轉機」，本週前半段或許會有荷包失血的狀況，但如果能從中記取教訓，開始規劃節約理財，往後就能大幅減少不必要的浪費。不過也要小心因為看到大特價，就失心瘋爆買的狀況發生。

第四名 血型O型+屬蛇

財富密碼就埋藏在過去曾經探究過的興趣或者收藏之中。好好整理自己的住處、手機照片等等，或許就能挖到什麼寶物。之前曾經借出去的錢財，有可能會以禮物或其他好處的方式回到手上。

第三名 血型B型+屬猴

金運上升的大門就在「口」。活用自己愛聊天的性格，有事沒事就向店員或路人搭話，就有機會聽到非常實用的理財情報。如果不願打擾他人，和熟人多聊一點，或許也能知道大特賣方面的好消息。

第二名 血型A型+屬鼠

想獲得福神的青睞，就要謹記「行善需即時」。平時小額捐款，出力幫忙點公益活動，就有機會替自己在2022年好運急拉尾盤。幸運色是綠色，在遇到關鍵狀況的時候，就穿著綠色衣服謹慎面對吧。如果想要花錢犒賞自己，星期五是最佳時機。

第一名 血型O型+屬龍

這一週會化身為「下注達人」，例如容易在彩券或賓果遊戲中勝出等等，抽獎上也有不錯的運勢，或許連自己都會嚇一大跳。但要小心太過在意中獎，抱持著「絕對會中」的心態，反而會讓幸運女神離你遠處。稍微用點零頭嘗試投資，能夠達到意想不到的功效。

理財 財運 運勢 世足運彩

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