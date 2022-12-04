巨蟹別滿足現狀、水瓶小心被沖昏頭！十二星座「2023年走好運」必做三件事

2022年即將結束。想要有個好運的2023年，除了天助之外也得自助。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座，在2023年若是想要求得好運，就得先做哪三件事。

牡羊座

1.將不安困擾在2022年內解決，別拖延到2023。

2.若想增加收入，比起羨慕別人，不如自己先在年底提早擬定對策。

3.別老是拘泥在自我身上，放寬心胸看待一切。

金牛座

1.捨棄不必要的堅持，積極挑戰新領域增加關注度。

2.找尋和自己志同道合的伙伴，讓2023年過得更順遂。

3.瞭解並事先統整好想要成長還缺什麼。

雙子座

1.比起急著想要看到結果，更該好好調整屬於自己的節奏。

2.這一年的努力和2023的工作運息息相關，就算是麻煩的工作也不要輕易放手。

3.多找時間和自己的內心對話，讓自己創造不容易隨波逐流。

巨蟹座

1.別輕易滿足現狀，應採取更加追求成長的態度。

2.重視健康，早睡早起、培養運動習慣等。

3.無論於公於私，都要注意人際關係，儘可能取得信任。

獅子座

1.多採納他人意見，別被先入為主的觀念影響了。

2.在繁忙的年末時段，懂得隨時調適自己的狀態。

3.在2022年內，就及早決定好2023的目標為何。

處女座

1.好好發揮真心與人溝通，良好的對話將是2023年安心的基礎。

2.站在客觀角度，瞭解自己真正該完成的任務是什麼。

3.貫徹自己的喜好，不輕易被他人影響。

天秤座

1.瞭解自己的強項，重新建立自信心。

2.知道自己內心理想的生活是什麼，為此下功夫追尋。

3.找尋自己憧憬的對象，效法對方而努力。

天蠍座

1.訂下想追求的自我輪廓，把握春天努力達成。

2.比起「必須做的事」，不如專注在「喜歡的事」上頭。

3.面對意見不同的人，不妨虛心瞭解對方的想法。

射手座

1.探索自己的其他可能性，無論是外在還是內在。

2.整理出能夠讓自己放鬆的環境，創造能安心居住的空間。

3.構築可信任的能力關係，多找尋自己的有利靠山。

魔羯座

1.以積極的態度廣結善緣，多多拓展人脈。

2.將自己的事擺在優先順位，為此多花點時間也無妨。

3.面對既往的成見，時時刻刻抱持著懷疑的態度。

水瓶座

1.不只是2023年，更該訂立往後的中長期目標。

2.別被趨勢沖昏頭，冷靜思考自己真正喜歡的東西是什麼。

3.不管是戀愛還是工作，都應該審視自己的價值在哪。

雙魚座

1.無論公私領域，都抱持著全力以赴的態度去面對。

2.瞭解自己的長處，知道自己是個什麼樣的人。

3.面對外在的刺激，堅定保持自己的立場。