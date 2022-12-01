十二星座「12月運勢」解析！雙魚更上層樓、牡羊遇人生分歧點

2022年即將結束。在本年的最後一個月，令人好奇究竟會有著什麼樣的運勢。日本網站「ananweb」近來就分析12星座的人，在十二月的整體運會是如何。

牡羊座

會忙於許多必須處理的責任，面對人生的重大分歧點。

金牛座

善加利用他人的協助，就能取得重大成果。

雙子座

若是拿出認真的心態，就能有飛越性的成長。

巨蟹座

與人相處的機會變多，一口氣增進人際關係的好機會。

獅子座

企劃能力暴漲，靠點子改變一切的時刻。

處女座

相信且求助於他人的力量，就能讓事情圓滑進行。

天秤座

「想要的東西」和「實際得到的東西」之間可能會有些落差，需要自己放寬心態。

天蠍座

為了取得重大成功，必須多注意人際關係上的利害得失。

射手座

正面迎接困擾，在不斷修正之下開闢道路。

魔羯座

面對令人緊張的狀況，可以靠著以前學到的經驗跨過去。

水瓶座

拋棄既有的成見，累積人脈與信任的時機。

雙魚座

盡情發揮自己的個性和才能，更上一層樓的時刻。