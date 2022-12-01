十二星座「12月運勢」解析！雙魚更上層樓、牡羊遇人生分歧點
2022年即將結束。在本年的最後一個月，令人好奇究竟會有著什麼樣的運勢。日本網站「ananweb」近來就分析12星座的人，在十二月的整體運會是如何。
牡羊座
會忙於許多必須處理的責任，面對人生的重大分歧點。
金牛座
善加利用他人的協助，就能取得重大成果。
雙子座
若是拿出認真的心態，就能有飛越性的成長。
巨蟹座
與人相處的機會變多，一口氣增進人際關係的好機會。
獅子座
企劃能力暴漲，靠點子改變一切的時刻。
處女座
相信且求助於他人的力量，就能讓事情圓滑進行。
天秤座
「想要的東西」和「實際得到的東西」之間可能會有些落差，需要自己放寬心態。
天蠍座
為了取得重大成功，必須多注意人際關係上的利害得失。
射手座
正面迎接困擾，在不斷修正之下開闢道路。
魔羯座
面對令人緊張的狀況，可以靠著以前學到的經驗跨過去。
水瓶座
拋棄既有的成見，累積人脈與信任的時機。
雙魚座
盡情發揮自己的個性和才能，更上一層樓的時刻。
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