小孟塔羅：世足瘋運彩！怎麼猜都不中？測你最近的偏財運指數

風靡全球的世足賽，正如火如荼的開打中，大爆冷門賠率甚高的球隊，怎麼就是沒讓我買到，到底是我的財運太差，還是老天在跟我作對？現在，請你靜下心來，憑藉自己的直覺，選出一張牌，讓神秘的塔羅牌，測你現階段的財運指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Joe Phillips

A：財運指數：20分 (權杖5)

牌面的武將，以一己之力退眾人

A：財運指數：20分 (權杖5)

這張牌反應出你是希望能夠掌控，並主導一切的人，你希望大家都能以你的意見為主，更不允許別人忤逆，有時甚至會擺出一副臭臉，難免就顯得有點剛愎自用，同時也無法聽進他人的建言，讓原本能幫助你的貴人，也會因此離你而去，少了他人的幫助，在事業工作上，也就處處受阻，財運自然難以上升。建議你要學習和善待人，並多聽各方意見。

B：財運指數：100分 (錢幣2)

牌面的使者，正在讓雙手的錢幣左右跳動

B：財運指數：100分 (錢幣2)

這張牌表示你是屬於將金錢玩弄於股掌之間的理財高手，左手和右手隨時準備著資金，能夠任意流動而不匱乏，當你看到賺錢的機會時，更能靈機一動，找出如何運用手上有限的資金，做出最大獲利的方法，由於你能洞察先機，因此財運也就滾滾而來。這裡要建議你，雖然在金錢遊戲中游刃有餘，但千萬不可過度借貸或投資，以免不甚失利時，會帶給自己巨大的壓力。

C：財運指數：60分 (寶劍騎士)

牌面的騎士，奮力揮舞著寶劍向前衝刺

C：財運指數：60分 (寶劍騎士)

這張牌表示你是屬於衝動型的人格，在金錢運用上，容易受到情緒所影響，一不小心就花錢買了自己不需要的奢侈品，或是朋友起鬨就請客吃飯，若投射在世足運彩上，可能會因為他人不負責的分析，讓你聽得一愣一愣的，就衝動下注，雖然沒能好好思考，但積極度相當強，而牌中騎士身後所揚起金黃色的塵土，像極了鳳凰，代表本身財運仍是相當旺盛。

D：財運指數：40分 (錢幣6)

牌面的男子，正一手拿著天秤，一手施捨他人

D：財運指數：40分 (錢幣6)

這張牌表示你是屬於精打細算的人，收入支出都要清清楚楚，不能有所偏差，是個中規中矩，一絲不苟的理財性格，投資上也不太願意冒險走投機路線，在你的心中，認為安分守己的固本才是正道，若要你買運動彩，若無十足的把握，既使是100塊的賭注，也難以讓你下注，因此在財運上，雖不能一夜致富，但能憑藉自己的保守算盤，平穩逐漸增加。

E：財運指數：80分 (力量)

牌面的女子，正安撫獅子的情緒

E：財運指數：80分 (力量)

這張牌表示你是個堅定，而且充滿耐心的人，你懂得如何在順境之中，去觀察周遭的事物，以及在逆境之中，找出應對的方法，也明白如何用沉穩的心，去面對挑戰，你具有相當強悍的感知能力，所以無論大環境怎樣變化，你都能擁有像水一般的柔順，去適應各種環境，在不同的挑戰中，殺出一條財路，讓自己的財運，保持一定的水準。