水瓶座五大「致命弱點」 慣性逃避、矛盾、心軟…：常好了傷疤忘了疼

常有人會說水瓶座很怪，像外星人，甚至貼上「有病」的人設標籤，水瓶座們自己也不願意被這樣定義，但也沒有辦法，或許就是天性使然的緣故。

驀曦時常於自己的YouTube頻道《所以重點是》中，分享一系列有關水瓶座的影音，她就曾解析水瓶座擁有五大致命弱點，分別是：心軟、太過理想化、過於獨立、逃避、矛盾。

以下為影音內容：

1.心軟

不要看水瓶座任何事情都感覺很堅定、堅強，甚至時常帶有冷淡和冷漠的態度，疏不知水瓶座是心軟排行版上第一名。

水瓶座的心軟真的是非常特別，大多數是不想跟對方計較、一般見識的心軟。

標準「牙口不好」，吃軟不吃硬的個性，除了踩底線或是違反道德情況下，基本上只要對方正式道歉，很多事情對於水瓶座而言都是可以被原諒的。

有時候心軟到事後會很後悔，也常常好了傷疤忘了疼。

常常會為了人情世故，去犧牲或委屈自己的利益跟權益，這也是為什麼被稱為天的水瓶座，常常沒有偉大功績的原因。

2.太過理想化

不論對於愛情追求或是生活態度，總是非常理想化的水瓶座，這點既算是優點也是缺點。

水瓶座就像懷抱著自由的完美主義者，不停地追求藝術家心中最理想的美，也包含了最完美的對象。

正好說明了，當水瓶座面對一件事情的時候，總是很理想化的並盡最大努力去完成、達成它，過程中只要有一點波折或是不順遂的時候，或結果不符合理想範圍；水瓶座就會喪失對這個人（事物）的全部興趣，且瞬間失去所有動力。

這也同時能解答，為什麼很多人說水瓶座很花心，因為當他在追求一個人的過程中，發現對方好像不是理想中的那個樣子，就會立刻停止了，而這種方式就讓很多人都無法接受。

不在理想範圍裡，不適合所以跳脫，難道錯了嗎？

有部分是錯的，因為世界上並沒有百分之百完美的人，如果把每一件事情都太過於理想化去看待的話，到最後反而會傷害了自己，也可能傷害了別人。

3.過於獨立

有時候水瓶座的獨立會讓人感到很心疼，水瓶座是風象星座裡面，思考特質最強的，聰明往往是非常理性以及高格局的，這也導致水瓶座會讓人有種疏離感，因為他們的精神世界太過獨立了，常常沉溺在自己的世界裡面。才讓大家都覺得水瓶座很奇怪。

應該很少聽到水瓶座有公主病，因為他們往往會覺得自己可以做到的事情，為什麼還要別人來幫我呢？

獨立這個詞，就好像是水瓶座的保護罩一樣，不願意因別人踏入導致將「獨立」這份意識被稀釋掉。

如果身邊的對象是水瓶座，要記得多多體貼他，或者雞婆的去接手他手邊的事物，因為獨立的他不太會主動向你開口；這也是為什麼大多數水瓶座都晚婚的原因。

4.逃避

水瓶座在面對感情的初期，都常都會下意識的逃避，會用冷漠的方式對待愛他的人，為的只是要隱藏自己心裡的不確定和不安全感。

有時候甚至會像刺蝟一樣，把刺豎起來，是一種保護自己的武裝，並不是真的會刺傷人，不過有時候難免還是會把人推向千里之外。

有時候兩個人的進展其實已經很不錯了，但水瓶座只要一發現對方喜歡自己，就會開始想要逃，躲得遠遠的，也不知道是什麼心態，但水瓶座就是想逃。

或許是因為過去曾在感情中受到的傷害，讓水瓶座不自覺地，去形成了一個自我的保護機制，怕自己又陷入了同樣的狀況裡面，為避免重蹈覆轍所以選擇逃避。

除在感情上逃避外，也呼應了上述所說的對事情太過理想化，只要沒有按照自己預期的方式進展時，也會開始習慣性的逃避。

遇到事情就逃避、無法解決就逃避、不趕面對未來就逃避、習慣性的逃避，不得不佩服水瓶座的鴕鳥心態，可謂「逃避狂人」。

5.矛盾

天生矛盾的水瓶座，單身時渴望戀愛，但談了戀愛時，又很渴望單身。

水瓶座雖然是智商最高的星座之一，但同時也是最容易被辜負的星座之一。

水瓶座天生的性格就有很多矛盾，即便是水瓶座自己，也都搞不懂自己在想些什麼。

有時候水瓶座的自信可以有自信到目中無人，但有時候自卑起來，又想讓自己化成一顆塵埃般飄走；時而感性到眼眶都是淚，而時而理性到令人害怕，眼睛都不眨一下的那種，希望被疼惜，又不屑被別人放在口袋裡。

一個腦袋裡有個分別對立的靈魂，在別人眼中是一個模樣，自己的內心卻又是另一個模樣；該說水瓶座是雙面人嗎？沒有他其實不只有雙面，「有病」這詞，就是水瓶座的最佳人設。

總結

希望同樣身為水瓶座的你，能正視自己的弱點。

雖然改變自己真的很難，但至少可以在下次遇到困難的時候提醒自己「這就是我的弱點」，要試著讓自己盡量不要又因此受傷了。

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