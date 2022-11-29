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心理測驗／是花圈還是甜甜圈？瞭解自己2023上半年狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己2023前半年的狀態。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己2023前半年的狀態。圖片來源／ingimage

2022年步入尾聲，也代表著2023即將到來。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以預測出自己2023上半年會處於什麼樣的狀態。

請問：這張圖的東西，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？。圖擷自ananweb
圖中的東西，你認為是什麼呢？。圖擷自ananweb

A 注連繩（日本神社之類避邪用的結繩裝飾）

B 花圈

C 法蘭奇甜甜圈

D 花

選擇A注連繩的你，2023上半年的狀態是「活動力旺盛」。在好好抒發疲勞的同時，內心也會察覺到一些過往的煩惱，好像也沒有繼續糾結的必要。於是在達觀的心情下，更能驅使自己的動力，無論是做事還是與人社交，都有著不錯的運勢。

選擇B花圈的你，2023上半年的狀態是「廣結善緣」。自己雖然會因為他人的關係，而必須到處忙碌奔波，但你為別人所付出的一切，最終也將獲得對方的回報。越是發揮博愛精神，越能提高自己在眾人眼中的評價，形成正向的循環。

選擇C法蘭奇甜甜圈的你，2023上半年的狀態是「靈感源源不絕」。靠著豐富的想像力，不只能夠解決許多問題，更能提早預知他人的想法，進而滿足對方的需求。獲得不錯人望的同時，也會得到「心思敏銳」的好印象。

選擇D花的你，2023上半年的狀態是「療癒四周」。在充滿慈愛的心態下，你將會是個帶給大家溫暖的存在。即使身邊發生一些爭執或混亂，但靠著你的努力，大家最終肯定能夠和好如初，且也不會忽視你所做的貢獻。

心理測驗

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