十二星座2023運勢解析！魔羯找人生方向、這星座覺醒新才華

2022即將步入尾聲，也代表著2023年的到來。日本網站「占TV」最近就分析2023年的12星座，分別會有什麼樣的整體運勢。

牡羊座

牡羊座在2023年將跨出重大的一步，像是開啟新的專案，或者認識到更多不同領域的好友們，是充滿發展可能的一年。儘管自己一開始或許會不太適應，不過在同伴們的扶持下，相信能夠完成遠大目標。

金牛座

金牛座在2023年的關鍵在「回歸原點」。特別是到了7月左右，環境的影響將會變得越來越顯著。此時要好好保持堅定的內心，並適度的放鬆自己。如此一來，就能度過一段有苦有樂的日子。

雙子座

雙子座在2023年5月之前，身上可能會背負著重大責任。若想要度過難關，那麼和同伴們的交流溝通就很重要。但就在5月過半之後，能夠喘口氣，恢復身心的時刻就會到來。

巨蟹座

巨蟹座在2023將有著「飛越的一年」。隨著人際關係越來越廣，涉獵的範圍也會大大提升，同時也伴隨著決策的責任。而你身邊的人，肯定會為了你做出聲援，因此能不能順利完成目標，與你的人望如何息息相關。

獅子座

差不多在五月中旬過後，獅子座潛藏的才能就會一口氣爆發。無論是在現實還是精神上，都會形成「想往遠方挑戰」的狀態。到了六月，「活躍、成功」更是會常伴左右，讓自己享受到成功的果實。

處女座

2023的重點在和更多的人締結情誼，藉此打開自己的視野，學習到更多的知識。記住瞭解一個人的同時，也會更加地瞭解自己。在踏入舒適圈外時，一開始或許會比較不習慣，但往後也會有更多驚喜等在前方。

天秤座

2023年的天秤座將會有著不少新奇遭遇，而這些遭遇都是一個機會，特別是在7月下旬至9月初這段期間，將有機會碰上那個「讓人懷念」的人事物。而在探索新世界的同時，也別忘了建立屬於自己的主場。

天蠍座

天蠍座將有個忙碌的2023年。不過這些繁忙，最終來講都會有其意義存在，成為人生日後重要的參考。最重要的是經常反省，什麼是自己真正喜歡的是情，什麼又是能讓自己安心的事情。

射手座

2023年的射手座或許會經常問自己「真正會感到開心的事物是什麼」。而為了達成這樣的目標，就必須在前半段好好累積，搭建自己想要的舞台。如此一來到了後半年，就很有機會站上去散發光彩。

魔羯座

魔羯座可能會在2023年，思考自己人生的方向，找尋內心真正想做的事情是什麼。雖然會因此感到不安，不過總是能摸索出大略的方向，緩緩的向前進行。到後半年，自身的潛藏實力也會完全爆發，創造出無限的可能。

水瓶座

水瓶座在這兩年，都在一切重新整理的狀態。除了工作之外，感情、家庭等等各種場面便是如此。2023年一開始則會以穩固目前的狀態為主，而隨著日子的進展，新起點與希望也將會在不久後顯現。

雙魚座

雙魚座2023年將獲得「嶄新的才華」。這才華會是從既往學過的事物之中，從而覺醒、蛻變衍伸的全新能力。三月左右會因為某些印象深刻的事情，帶起自己的人際關係，讓往後能過上愉快的日子。