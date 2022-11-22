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今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

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「最愛嫉妒」男性生肖TOP3 屬這動物的開始腦補就沒完沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
透過生肖分析，分析最容易嫉妒的男性生肖是哪些。圖片來源／ingimage
透過生肖分析，分析最容易嫉妒的男性生肖是哪些。圖片來源／ingimage

每個人在戀愛中的性格不同，尤其有些人雖然平常看似和善，但一扯到與戀人相關的問題，就會展現出具有強烈嫉妒心的一面。日本網站「愛カツ」近來就以生肖分析，選出三個具有強烈嫉妒心的男性生肖。

第三名：屬狗的男性

這類男性雖然知道嫉妒心太重是不好的行為，卻因為對戀人太過在意，導致無法壓制自己內心的負面想法。而他們的嫉妒也會明確的表達出來，像是質問「那個飯局參加者怎麼都是男的」、「雖然說是同事，但單獨兩人吃午餐也不行吧」等等。

第二名：屬雞的男性

這類男性因為自恃甚高，除了會看輕比不上自己的其他男性，還會嫉妒其他上流人士，平常也不喜歡被他人拿來比較。不過嚴以律己的性格，讓他們有著願意埋頭苦幹，為了目標盡善盡美的性格。

第一名：屬蛇的男性

這類男性個性非常慎重，即使面對心儀對象，也要花一段時間相處，才會願意打開心房。而要是他們察覺到女方有其他在意的男性，內心就會產生「遭背叛了」的負面想法。即使只有非常枝微末節的小事，他們也會在不斷腦補懷疑之下，漸漸形成無法挽回的誤會，因此需要多加留意。

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