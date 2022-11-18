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心理測驗／這四種顏色最討厭哪個？瞭解自己不擅長什麼工作

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己不擅長什麼樣的工作。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己不擅長什麼樣的工作。圖片來源／ingimage

每個人的才華不同，都有擅長與不擅長的事情。日本網站「美人百花.com」最近就分享一則心理測驗，透過關於顏色的選擇，可以瞭解自己不擅長什麼樣的工作類型。

請問：圖中的四種顏色，你最不喜歡哪一種？

圖中的四種顏色，你最不喜歡哪個？圖擷自美人百花
圖中的四種顏色，你最不喜歡哪個？圖擷自美人百花

A 褐色

B 綠色

C 紅色

D 白色

選擇A褐色的你，不擅長的工作類型是「例行公事」。對於日復一日，每天都得耗費時間精力的例行公事，你很快就會感覺到厭煩，不曉得每天做這些的意義何在。然而，職場間的信任卻是建築在這樣的工作上，只要能耐著性子好好完成，未來一定看得到成果。

選擇B綠色的你，不擅長的工作類型是「服務教學」。你在個性上自恃甚高，比起團隊合作，更傾向喜歡一個人完成事情。既然普通的團隊合作都無法融入，更別說是要去幫助、指導他人的工作了。然而若是能夠放下身段，好好地去協助同仁，其實對自己的成長也非常有幫助。

選擇C紅色的你，不擅長的工作類型是「領導團隊」。擔任眾人的領頭羊，負責站在隊伍的最前端，一邊高瞻遠矚擬定下個目標，又一邊鼓舞大家向前邁進，這樣的任務對你而言簡直是天方夜譚。不過就算再不喜歡出鋒頭，也可以練習多多表達自己的意見，並且培養實現諾言的能力。

選擇D白色的你，不擅長的工作類型是「營業推銷」。你有著溫厚純樸的性格，也導致了你不會為了自身的利益，就會想盡辦法要別人買下商品。因此在販售時，你需要改變自己的想法，告訴自己「這個商品能夠幫助到對方」，才不會讓自己耿耿於懷。

心理測驗 日本

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