30歲後「財富運暴漲」的命格TOP 4！喜迎錢財、地位上升期

有句關於錢的話，雖然不中聽，但卻難以否認：生活中的大多數煩惱都是可以用錢解決的！只要有了錢，就有了底氣，也有了更多自由選擇的權利。不過，人生中的財運分為好幾階段，每段遭遇不同，今天科技紫微網要來為大家盤點一下，30歲後財富運暴漲的主星有哪些？快來看看有沒有你！

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TOP 1：財帛宮有武曲

武曲星落在財帛宮，是正財收入旺盛、得財順利的象徵。尤其步入中年後，事業上的成就會更加明顯，加上做事耐力十足、又對金錢之事能理性判斷，賺錢當然比其他主星容易。若能在人際關係的處理上加強智慧，提升自己的貴人運，財富回報將會更大。

TOP 2：財帛宮有天府

天府入財帛宮，主財產豐足，在不動產方面的儲存會很豐厚。30歲後，財源逐漸穩定，能掌控財權，又因在投資理財方面很有見解，財富自然逐漸累積。需要提醒你的是，切不可沉迷於物質享受，在進財之路上多一點拼勁，財庫會更豐足。

TOP 3：財帛宮有太陽

太陽雖不是財星，但理財能力也十分突出。太陽落在財帛宮，多白手起家，然後憑藉個人能力和才華完成財富積累。30歲以後，財富和社會地位都易迎來上升期，多是薪水、競賽、贈予之財。不過，此階段要警惕因愛面子、圖虛榮而花費增多。

TOP 4：財帛宮有天同

天同常被稱為「福星」，這顆主星的福氣也易帶動財運的上漲。財帛宮有天同者，年輕時對賺錢之事可能有些懶散，但步入中年後性子會慢慢沉穩，也容易受人欣賞和提攜，自然到財會更輕鬆。只要不隨波逐流，越到晚年會越富有。

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