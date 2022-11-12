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日系版手相占卜／ 5條線看盡一輩子 連幾歲結婚都知道

香港01／ 文・白兔糖
右手手掌上的婚姻線，代表你未來結婚的次數和年齡。婚姻線是指尾指根部與感情線之間的兩三條水平線。如果你右手有3條婚姻線，則意味著你會有3次適婚期。圖片來源：Ingimage
右手手掌上的婚姻線，代表你未來結婚的次數和年齡。婚姻線是指尾指根部與感情線之間的兩三條水平線。如果你右手有3條婚姻線，則意味著你會有3次適婚期。圖片來源：Ingimage

有不少人都喜歡看面相、占卜手相，窺視自己的未來，按算命結果作抉擇。有日本網站最近就分享了手相占卜的基礎，講到左右手相的分別在於看現在或未來，《開罐》Opener這次就爲大家整合當中看右手的手相的簡單方法。如果不想花錢靠玄學家，不妨學起來參考一下吧！

其實看手相應該看左手還是右手呢？相信大家都曾經問過這個問題。日本網站michill分享到，左手代表先天的運勢，可以看出你的本質和過去，而右手則是後天的運勢，代表現在與未來。從看右手的手相就可以知道從人生經歷成長所得的性格傾向、思考習慣，現在的運勢和狀況，以及在未來會發生的事。

【1】生命線

右手手掌上的生命線代表你目前的健康狀況。生命線指環繞拇指根部下方凸起（金星丘）的曲線，如果生命線幼、淺、短就代表體力不足，容易生病，是壽命短的徵兆。相反粗、深、長的線就代表體力充足，健康長壽。

【2】命運線

右手手掌的命運線顯示了你對目標和工作的看法。命運線是由手掌心伸展到中指根部（土星丘）的垂直線。如果右手的命運線又長又深又沒有斷，代表你的事業運很好，能靠自己的力量實現目標。而短、淺、斷斷續續的線就意味你沒有旁人。

【3】智慧線

右手手掌的智慧線代表你的思想習慣。智慧線是從拇指和食指根部之間延伸的一條水平線，如果沒有智慧線或者線淺、短，就意味你的思維淺薄、不擅長做決定。反之如果線多、深、長的人就代表他的思想有深度，比其他人更果斷。

【4】婚姻

右手手掌上的婚姻線，代表你未來結婚的次數和年齡。婚姻線是指尾指根部與感情線之間的兩三條水平線。如果你右手有3條婚姻線，則意味著你會有3次適婚期。而若婚姻線位於感情線的邊緣，你的結婚年齡是16歲，尾指根部與感情線中間則是30歲，在尾指根部邊緣則是50歲。

【5】財運

右手掌中的財運線代表你目前的金錢觀和經濟實力。財運線是尾指下方凸起（水星丘）上的垂直線。右手沒有財運線、線較淺或短的人，缺乏賺錢的能力，亦不善於儲錢。反之，線又深又長的人，就很有經濟實力，是能賺大錢的人。如果右手的財運線甚至延伸到生命線，那你很可能成爲一名成功的自由工作者。

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文章授權轉載自《香港01》

生命線 婚姻 財運 運勢

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