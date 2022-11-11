心理測驗／這是花朵還是調色盤？瞭解自己的精神年齡落在幾歲

有的人雖然年紀還小，卻已經有著成熟穩重的大人氣質。也有的人儘管年事稍長，但還保有著純真的童心。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己目前的精神年齡狀況如何。

請問：以下這張圖片，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你會看成什麼呢？圖擷自ananweb

A 和菓子 B 家徽 C 花朵 D 調色盤

選擇A和菓子的你，精神年齡落在19至22歲。你有著纖細、容易被情緒影響的性格，偶爾會因為一時的心情好壞，更改本來講好的事情，甚至臨時取消約會等等。一變再變的做事風格，其實容易讓和你相處的人吃不消，不如試著保持著一套準則行事看看。

選擇B家徽的你，精神年齡落在27至30歲。你有著成熟穩重的性格，經常壓抑自己內心的任性想法，並且嘗試去瞭解大家的意見。雖然這不是壞事，但有時多少也限制了你的自主性。有時稍微展現一下自我，其實更能帶出內在潛藏的本領。

選擇C花朵的你，精神年齡落在15至18歲。你有著天真浪漫、無拘無束的性格。儘管你不是會強迫堅持自己想法的人，但由於你純真的個性，讓不少人也會願意順著你的意見去做。不過若是偶爾碰到並非這樣的狀況，也別忘記尊重對方的想法。

選擇D調色盤的你，精神年齡落在23至26歲。你是個謙虛、懂事的人，但也有不善於表達自我意見的困擾，像是被問到「你是怎麼想的」時候，經常會語塞答不上話。不過即使如此，你認真誠懇的性格，還是獲得了周圍許多人的愛戴。