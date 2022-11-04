小孟塔羅：內在是年輕人還老人魂？選一張牌測「靈魂年齡」指數

你了解自己嗎？你有認真研究自己嗎？你懂你自己靈魂的年紀嗎？許多人的外在表現跟自己的內在是差異很大的，有些是因應環境所做出來的反應行為，有些則是自己刻意所產生的，而這些其實都是靈魂的表象行為。現在，憑你的直覺選一張牌，來看看你的靈魂年齡是幾歲？

請憑直覺選擇一張牌。

Ａ：靈魂年齡80歲以上(隱者牌正位)

牌面裡有位精靈站立在森林裡，右手拿著裝著螢火蟲的燈，照耀黑暗中的視線。

Ａ：靈魂年齡80歲以上(隱者牌正位)

這張牌表示你的靈魂年齡指數，至少有80歲以上了，是相當成熟，而且很有智慧的，看懂很多事，事情也看淡很多，同時也明瞭很多道理，面對事情，知道該如何應對，但也不會強出頭，是很低調的老靈魂，就像黑暗中溫柔的一盞明燈，隨時準備為別人指引方向，卻也不會太過刺眼，而讓人不舒服。小孟老師提醒您，有智慧的人，不會太在乎名利，但會願意捨身為人。

Ｂ：靈魂年齡 20歲以下(愚者牌正位)

牌面裡有位年輕活潑的人，開心的跳耀著。

Ｂ：靈魂年齡 20歲以下(愚者牌正位)

這張牌表示你的靈魂年齡指數，是最初階的靈魂，是相當年輕的，是個剛開始成長的靈魂，對於身邊的所有事物，都很有好奇心，很願意去嘗試。心態上比較樂觀，是很可愛又好相處的，能很快的跟身邊人打成一片，事情也學得快，但卻也比較沒耐性，畢竟是比較愛玩樂的靈魂。小孟老師提醒您，善用自己的優勢，樂觀的想法，能為你帶來無限力量。

Ｃ：靈魂年齡40-60歲 (皇帝牌正位)

牌面裡有位男士，雙手拿著寶劍，頭戴頭盔，眼神堅定的看著前方。

Ｃ：靈魂年齡40-60歲 (皇帝牌正位)

這張牌表示你的靈魂年齡指數，大概在40-60歲的穩定階段。有能力、有實力，做事果斷有效率，懂得判斷是非對錯，有長遠的眼光，而且多半在社會上有自己的地位跟立場。此外大多也可運用自己的長處來，來創造更美好的未來，更有辦法能帶領他人一起成長，是很值得依賴的靈魂。小孟老師提醒您，這階段最大的問題，是太過執著功成名就，要懂得放下不屬於自己的事物。

Ｄ：靈魂年齡20-40歲 (戰車牌正位)

牌面裡有匹獨角獸，以及一位眼神注視遠方的女精靈。

Ｄ：靈魂年齡20-40歲 (戰車牌正位)

這張牌表示你的靈魂年齡指數，大概在20-40歲的青少年階段。性情較為衝動，大多會為了想要的東西而去爭取，同時正在歷練與磨練自己的心智，「不禁一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，往往在事情過後，才會對事情的真理所體悟。小孟老師提醒您，不認輸的精神，可以為自己打造不平凡，卻也容易讓自己身陷難題，需要多聽、多看、多想。

Ｅ：靈魂年齡 60-80歲(魔術師正位)

牌面裡有位老人，身邊及前方的桌上，擺放著各種寶物。

Ｅ：靈魂年齡 60-80歲(魔術師正位)

這張牌表示你的靈魂年齡指數，大概在60-80歲的中老年階段，是個身經百戰長者。該學的、該會的、該經歷的事，該嘗的汗水跟淚水，大概一樣都沒少。頭腦裝的知識，可說是百寶箱；手上的技能，可說是萬事通，有「專長」，也是「通才」，能文也能武。能把各種人情世故，說得別有一番滋味，是智多星，也是救星。小孟老師提醒您，與其獨攬一身，不如傳承自己的所長。