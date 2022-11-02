財運好、戀情順利！別錯過11月這幾天 你的「星座專屬幸運日」

日子過得好快，已經進入2022年倒數第二個月份了。十二個星座在這個月都會遇上哪些超級幸運日呢？跟著科技紫微網一起來看看吧。

牡羊座

超級大旺日：9日、12日、14日、19日、26日、29日

09日：吉星高照的日子，金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

12日：偏財運旺，業務、經營者適合多接見客戶，或許機會能從天而降喔。

14日：單身者別關在家裡，這麼棒的好日子特別適合約會呢！

19日：有意外的驚喜，例如中獎、收紅包、拿禮物等等。

26日：單身者會有甜蜜的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

29日：工作起來感覺特別順心，心情也變得格外明朗。

金牛座

超級大旺日：3日、4日、6日、14日、16日、17日、29日

03日：思維敏捷，若有好的投資計畫，可在今天實行。

04日：驚喜的一天，讓你體驗到一種全新的感受。

06日：哇！令人羡慕的財運，正財、偏財都有喔！

14日：易從他人身上獲取利益，倘若有投資計畫，不妨著手投資。

16日：有「付出三分、得到七分」的幸運，對於商務、業務、案件開發者效果較大。

17日：工作表現受上司賞識，只要積極點，什麼事都難不倒你。

29日：工作進展順利，與同事配合得恰到好處，不但開心，又有所收穫。

雙子座

超級大旺日：5日、10日、12日、18日、30日

05日：異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光。

10日：本日外部條件佳，長輩或貴人又能大力提攜，適宜開展新計畫。

12日：精力旺盛，有利推行新計畫，勇於開口多能心想事成。

18日：工作上與同事的配合相當有默契，能出色的完成各項任務。

30日：上司交代你的任務，能夠俐落完成，讓人刮目相看。

巨蟹座

超級大旺日：2日、13日、17日、19日、20日、27日

02日：戀愛氣氛甜蜜，溫馨與浪漫讓你一臉幸福洋溢。

13日：熱情而感性的一天，主動表達熱情就能得到甜蜜的果實。

17日：容易得到上司照應，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

19日：有機會認識志同道合的人，要好好珍惜交流的機會喔！

20日：異性緣超級旺，容易得到異性朋友的照顧，很適合參加團體活動。

27日：財神爺光顧，但財富並不是從天而降，努力才能得到豐厚的回報。

獅子座

超級大旺日：10日、16日、27日

10日：在投資理財領域有很強的直覺，可長線投資，收益會擴大。

16日：散發魅力的一天，無需過於顧忌自己在對方面前的表現。

27日：思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易受到認同和採納，要好好把握時機。

處女座

超級大旺日：2日、10日、13日、17日、24日

02日：靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意，達成工作成就感。

10日：談情說愛的好日子，適合徹夜長談，進行深度心靈交流。工作中與其他部門溝通良好，事情進行得很順利。

13日：行動力很強，人際關係和諧。除了你自己努力向前，朋友也默默支持著你喔。

17日：談情說愛順利的一天，多說一些甜死人不償命的軟言細語吧！單身者也容易遇到談得來的異性朋友喔。

24日：容易得到長官的關照與提攜，若有事情要與上司商量，不妨趁此良機去做。

天秤座

超級大旺日：5日、8日、20日、27日

05日：下了決策就盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

08日：談情說愛的好日子，若有暗戀對象，就趁今日勇敢示愛吧。

20日：財神爺送錢，有得財的機會，例如收到禮物、中獎等。

27日：心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

天蠍座

超級大旺日：3日、4日、20日、25日、26日

03日：戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧。

04日：令人羡慕的財運，正財、偏財都有喔。

20日：儲蓄效果明顯，看到錢財累積，心裡有踏實的感覺。

25日：異性緣很不錯，與心儀之人相處時好好表現，會有不錯的發展。

26日：出門在外容易遇到財神爺與福神的關照。

射手座

超級大旺日：10日、11日、20日、23日

10日：戀愛中人會得到對方的溫柔對待，對方別出心裁的花樣會讓你感動。

11日：有「付出三分、得到七分」的幸運，對於商務、業務、案件開發者效果較大。

20日：錢財方面做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

23日：有獨當一面的機會，付出與回收會成正比。

摩羯座

超級大旺日：5日、7日、9日、12日、13日、14日、19日

05日：財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

07日：談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧。

09日：愛情要來擋也擋不住，不管你是否中意對方，內心還是感覺很甜蜜。

12日：常會有驚喜的事情發生，先前辛勤的耕耘能在今日開花結果。

13日：有不勞而獲的機會，例如中獎、得禮金、分紅等。

14日：工作上的表現很受上司賞識，適合接下新案件，而且有機會可以掌握主導權。

19日：心情很好，沒有什麼煩心事。

水瓶座

超級大旺日：4日、5日、11日、15日、28日

04日：與伴侶關係融洽的一天，一舉一動都很甜蜜。

05日：人緣不錯，即使在職場上也可以交到真心的好朋友。

11日：有利於業務工作者，並有機會得到貴人協助，多能有正面收穫。

15日：能夠開心完成工作，即使遇到小難題也不會困擾你。

28日：戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽示愛，會有好結果。

雙魚座

超級大旺日：1日、9日、12日、22日、27日

01日：適合挑戰變化多的工作領域，也適合用小技巧來提升工作效率。

09日：遇到疑難雜症，但絕對都能解決，有難題時找上司就對了。

12日：異性緣佳，單身者散發的氣質容易吸引異性的目光。

22日：有機會獲得主導權，辦事特別順心，再多的瑣碎事務也難不倒你。

27日：有否極泰來的好運，只要行動起來就能提升運勢。

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