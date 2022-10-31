本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖最好運在這兩天

新的一週到來，也代表新的運勢將重新造訪。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖進行分析，列出五個本週財運最旺的組合。

第五名 血型A型+屬雞

運勢關鍵在於「克制自我」。像是外出採買時食物、生活用品時，買剛好夠用的量就可以了。或申辦一些服務時，儘量挑選最划算的方案。另外若是使用長皮夾的話，可以趁這時換成折疊式皮夾，能自然帶來省下無謂花費的運勢。想買什麼新東西或投資，4號禮拜五是最佳時機。

第四名 血型B型+屬蛇

提升財運的關鍵字是「對話」。平時可以積極地和人聊天，有什麼想知道的事情就儘管問，從中或許可以得到意想不到的投資訊息，或者能夠賺上一筆的額外機會。購物最好挑在4號禮拜五之前，5號禮拜六吉凶參半，需要多加留意。

第三名 血型O型+屬牛

多多在社群網站上發言，不時能得到其他網友們回饋意外的理財資訊，或者迎來副業委託的可能。最起碼也能獲得購物上的划算情報，就算有什麼疑慮，自己在主動確認下就能萬無一失。做一些能讓腳部維持溫度的保養，體質也能夠變得容易招來財運。

第二名 血型AB型+屬虎

各種小幸運不斷出現的一週。像是買張樂透試手氣，結果意外中了小獎，或者在無間抽中贈品等等。但千萬別因此得意忘形，就突然就砸重本下去賭，否則福氣也將離你遠去。另外不要輕忽「白紙黑字」，無論是各種合約還是工作郵件，絕對不要放過任何一處細節，專心看完整體內容為佳。

第一名 血型A型+屬馬

這一週是財運上升的起跑線，所做的準備都可能讓未來出現爆發式成長。像是存下平日累積的零錢，多多活用點數優惠等等，這些小動作都像是丟入水中的小石頭一樣，能夠平靜而激起陣陣漣漪。最幸運的日子分別是31日的萬聖節，以及4號「單月第一個酉日」這兩天。