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萬聖節切記不要做三件事以免引鬼上門！「3星座」偏財運旺

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師提醒萬聖節切記勿做三件事。示意圖／ingimage
命理專家小孟老師提醒萬聖節切記勿做三件事。示意圖／ingimage

10月31日萬聖節即將來臨，許多人已經在準備裝扮，要將節日過得精彩有趣，命理專家小孟老師對此提醒，萬聖節是鬼節，可以扮鬼，但切記不要扮鬼後燒香又念經，更不宜拿往生者照片來開玩笑，也別在擺放鬼怪物品前點蠟燭，以免引鬼上門。

此外，小孟老師也公布3個萬聖節偏財運會特別旺的星座

第三名：天秤座

萬聖節偏財運旺盛，天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第二名：巨蟹座

萬聖節巨蟹座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：處女座

處女座萬聖節偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的把握。

萬聖節 偏財運 星座

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