快訊

烏俄戰爭的勞工困境：被市場經濟出賣的烏克蘭勞動者？

聯合報前進COP27現場／紅海直擊 彩色珊瑚礁陷白化危機

南市議員謝財旺服務處凌晨遭開槍 鐵門布滿近30個彈孔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022倒數！年底前「4大星座」有好運加持 射手升職加薪都來了

科技紫微網／ 科技紫微網
2022倒數！年底前這4大星座有好運加持(圖片來源：Shutterstock)
2022倒數！年底前這4大星座有好運加持(圖片來源：Shutterstock)

2022年就快要進入最後2個月了。雖然幾乎每個人都在感歎這一年來什麼事都沒有完成，不過，比起躺平，還不如在這2個月裡為了心中的目標再努力一把，不管有沒有實現，充實一點的生活，總是比睡覺更快樂些，畢竟睡太久也是會腰痠背痛的。今天，科技紫微網要帶著大家來看看，臨近年末，哪些星座能在好運的加持下事半功倍呢？

射手座

射手座的財運終於回歸了，但不是牌桌上的偏財運那一類的運勢，而是努力工作換來的正財運。接下來這段時間，只要能把握機會表現自己，就能夠得到老闆、上司的青睞，也會為你新年升職加薪的考評贏得一個好印象。若想要額外多賺取點業外之財，可多多向外結交新朋友，有望從他人的成功經驗中找到新的賺錢方向。

部分射手座會在近期遇到意料之外的插曲，比如工作上的臨時變動等。別擔心，最後這2個月非常有可能彎道超車，讓你順利前往自己想去的行業或公司。

處女座

本年度最後這2個月，處女座會發現自己的狀態漸入佳境。雖然多少還是有些工作壓力，但火星在十月底進入你的第十宮，為你的油箱加滿了燃料，效率和行動力直線飆升，也給你帶來許多表現能力的機會。

越接近年底，你會越能感受到，自己的生活突然放鬆了不少。朋友陸續邀約，讓你的社交生活豐富起來，但是人情往來或應酬也隨之增多，存款自然就不知不覺減少了。不過，縱容自己享受生活，給自己今年畫上一個快樂的句號，當然是不錯的選擇啦！

金牛座

金牛座的朋友，有沒有感覺到你在這個下半年花了不少錢？不過，本年度最後幾個月，你會得到回報，因為這些錢會以另外一種方式回流到你們的身上。你今年的整體運勢走的就是這樣一條先苦後甜、先抑後揚的曲線。

單身的金牛座可以準備好迎接感情上的新動向了，10月底木星進入雙魚，會為你打破沉悶孤寡的氛圍。別再扭扭捏捏，大方對你感興趣的人傳遞信號，愛情上會有突飛猛進的進展，甚至有閃婚的可能哦。戀愛中的人也會進一步發展，非常適合訂婚、結婚。

雙魚座

雙魚座的朋友們，木星在本月底來到你們的命宮，意味著一些幸運的事情會發生在本年度最後2個月。如果你正在等待某個通知或回應，在這期間就會收到消息。工作方面你們今年的努力已經夠多了，也是時候來關注感情的問題了。

是的！最後三個月，你的感情方面終於奏起了浪漫的主旋律，單身者整個人變得更加積極向上，走到哪裡都發光，魅力比以前更強了。就算你不刻意參加社交活動拓展人脈，工作場合上也會有人受你認真工作的樣子吸引，準備好在年底這兩個月裡迎接心動的感覺吧。

【延伸閱讀】

【奇門秘術】論事業天命與投資運

十年大運論人生！你會連走十年的好運嗎？

科技紫微網

偏財運 單身

延伸閱讀

下班就不想動！有「懶癌」的5大星座 第一名任何社交都懶得去

心理測驗／女孩秋天穿搭該怎麼挑？測出妳到年底的運勢好壞

心理測驗／看到南瓜想到食物還是馬車？測出近期哪種運勢正旺

疫情後悶到快瘋掉！邊境解封「5大星座出國衝第一」TOP1就是要讓別人羨慕翻

相關新聞

11月塔羅運勢占卜：即將迎來的好消息及轉變

進入11月，意味著今年僅剩下兩個月的時光了。每個人都想在這兩個月裡生活得更好，給2022年一個漂亮的結尾。就讓科技紫微網用塔羅牌來幫忙指引，看看你在本月裡會有哪些好事發生！

2022倒數！年底前「4大星座」有好運加持 射手升職加薪都來了

2022年就快要進入最後2個月了。雖然幾乎每個人都在感歎這一年來什麼事都沒有完成，不過，比起躺平，還不如在這2個月裡為了心中的目標再努力一把，不管有沒有實現，充實一點的生活，總是比睡覺更快樂些，畢竟睡太久也是會腰痠背痛的。今天，科技紫微網要帶著大家來看看，臨近年末，哪些星座能在好運的加持下事半功倍呢？

每日星座運勢／射手有想法才有突破 溝通注意態度

2022-11-10牡羊座短評：得失心很重，小心虛榮誤事。【整體運★☆☆☆☆】戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的

11月生命靈數運勢分析：5號單身人被魔咒困住 7號人運勢挺好

引用四數作為11月的開端： 迂迂迴迴，總是自己困住了自己，心智與理智從來不會讓你離幸福更近， 表面的和平，也不是和平，別住在想像的象牙塔裡， 那裡看似安全，但那安全不是安心，只是因為沒有別人，只

風水師直指罕見血月是「大凶」 提醒5重點要注意

血月將在今（8）日晚間出現，中央氣象局預計今晚18時16分可看到全食紅月，罕見的月掩天王星現象正巧發生於月食期間，錯過就要再等2322年。不過香港風水師七仙羽「七師傅」警告網友「今晚不要外出，最好還要窗戶、窗簾關好」。

今晚血月來襲…情緒高漲、能量混亂！專家曝12星座安度秘訣

中央氣象局表示，11月8日將有月全食發生，台灣各地於下午5時左右，可於東方天空看見月面漸缺、變紅到復圓的過程，而這次也伴隨「紅月掩天王」現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，而星座專家艾菲爾老師也提醒，月食滿月能量發生在金牛座，剛好正在逆行的天王星也在這裡，這次的滿月能量將混合著改革、突變、無預期、分裂、顛覆的特質，因此特地寫出了十二星座的「安度指南」供參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。