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本週「血型+生肖」財運TOP5！這組合有天降好運但別扭扭捏捏
新的一週到來，每個人的運勢也將重新洗牌。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖進行分析，選出五個在本週財運最旺的組合。
第五名：血型AB型+屬猴
靠著靈活的頭腦和機敏的會話能力，財運也隨之而來的一週。特別是在社群網站上，以及人群聚集的場所，將能夠透過交流獲取珍貴情報，或者遇上願意資助自己的貴人。購物別忘貨比三家，記得多在網站上找尋物美價廉的目標。
第四名：血型A型+屬狗
平時就是思慮清晰，不會亂浪費錢的性格。然而，這一週倒是可以盡情將錢花在自己的嗜好上，根據過去有多麼節制，未來就有多少可能。學習各種投資技巧，以及拋棄不必要的合約，更有助於財富的累積。
第三名：血型B型+屬馬
金錢上的不安將會一掃而空。如果碰到困擾，千萬不要自己糾結，務必找尋可信賴的對象好好商量。靠著平凡而踏實的努力，能夠獲得相應的回報。偶爾填些問卷之類的舉手之勞，也有機會累積些小報酬。
第二名：血型O型+屬羊
適合鍛鍊自己的一週。如果有什麼必要需求，放心用錢解決就對了，這些投資在未來都將獲得回報。好好運用點數，也是理財的一招。不過星期五可能會出現好到可疑的機會，行事前務必先探查清楚為上。
第一名：血型AB型+屬兔
偶然好運機率暴漲的一週。像是被意外的人請客、想要的東西自動送上門來等等。在碰到這些事情時，不妨就別扭扭捏捏的，直接爽快老實地接受就好，如此一來還能得到對方的好印象。如果想要買些家電之類的東西時，試著找「最近很紅的那個」品項，就有機會得到比想像中還好用的東西。
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