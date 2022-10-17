水瓶給空間、獅子捨得花錢？從金星星座看「另一半真心愛你的方式」
一個人是否真心喜愛你，可以透過他的星盤來看，金星星座代表另一半真心愛你的方式。科技紫微網就來為大家解開謎團，快打開他的星盤看看吧！
金星牡羊座
金星牡羊的人如果真心喜歡你，他會在你面前變得很天真，對著你像個單純的孩子，很多幼稚的行為也能做出來。
金星金牛座
金星金牛的人如果真心喜歡你，他在和你一起的時候會將一切都精打細算，買東西都要算計著到底划不划算，能省就省，儼然一副老夫老妻的模樣。
金星雙子座
金星雙子的人如果真心喜歡你，他會經常在你耳邊說不停，逗你開心。只不過他是個很善變的人，可能今天說著要約你逛街，但過一會就改約你看電影了。
金星巨蟹座
金星巨蟹的人如果真心喜歡你，他會對你照顧得無微不至，經常提醒你上班不要遲到，生病了該吃藥…諸如此類的動作，讓你覺得很溫暖。
金星獅子座
金星獅子的人如果真心喜歡你，他會很捨得花錢在這個人上，買鮮花哄你，逛街吃飯這些場合是很主動付錢的。他們的目的很簡單也很霸氣，就是要你快樂。
金星處女座
金星處女的人如果真心喜歡你，他就是除了挑剔你還是挑剔你，你的衣服難看，你的舉止不得體，你應該改掉哪些壞習慣。
金星天秤座
金星天秤的人如果真心喜歡你，他在跟你做決定的時候總是格外小心謹慎，有時連明天約你逛街還是看電影都會糾結個大半天。
金星天蠍座
金星天蠍的人如果真心喜歡你，他會表現出你屬於他的樣子，一副很大男人的模樣。總是想知道你在幹什麼，你去了哪裡。
金星射手座
金星射手的人如果真心喜歡你，他總是喜歡喊你出去玩、去嘗鮮，哪裡有什麼店家新開張，就往那裡晃，總是安排各種新鮮有趣的活動，讓你覺得時間都不夠用了。
金星摩羯座
金星摩羯的人如果真心喜歡你，他對你做的事情都十分可靠，只要是你要求他做的事情，即使是小事，他都會毫不馬虎地完成，讓你有安全感。
金星水瓶座
金星水瓶的人如果真心喜歡你，他不會對你太痴纏。他喜歡你給他私人空間，同時他也會給你足夠的私人空間，他們認為這是最好的相處方式。
金星雙魚座
金星雙魚的人如果真心喜歡你，他喜歡為你製造驚喜，心思浪漫，讓你每天都感覺像愛情小說中的王子或公主。
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