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認識才1周…大馬女大生慘遭勒斃 凶嫌辯：只是加工協助

渴望被愛卻不肯付出！5星座男談感情「太自私」金牛只知道怪對方

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談感情太自私，渴望被愛卻不肯付出的星座(圖片來源：Shutterstock)
談感情太自私，渴望被愛卻不肯付出的星座(圖片來源：Shutterstock)

感情從來都是兩個人的事，如果戀愛中的一方只懂得索取而不知道付出，那兩個人的就很容易出現問題。那在12星座中，哪些星座最自私，只顧自己不知道感恩呢？讓我們跟隨科技紫微網一起來看看吧！

射手座
射手座的男生玩性很大，做事不考慮後果。很多時候，他們都不會反思自己，而是希望對方一味地退讓、包容。不僅不懂得關心另一半，還不允許對方干涉自己的自由，也真是太愛自己了一點。

天蠍座
天蠍座的男生考慮問題都比較現實，做事也只喜歡憑自己主觀意願，而不會站在對方的角度考慮。在感情裡也是，喜歡先入為主，不懂得全身心付出。哪怕是想做點為對方好的事，也會帶有一些說教的姿態，讓人很不舒服。

金牛座
金牛座的男生看上去成熟穩重，內心卻特別的孩子氣。尤其是在面對自己的感情問題時，他們很少會去反思自己，只知道責怪對方。所以跟金牛在一起，有時也會覺得很累，因為他們實在太幼稚。

水瓶座
水瓶座的男生我行我素，自由散漫，總是期待別人配合自己，而不為對方改變。心裡從來只想著自己怎樣，而不去想別人怎樣，所以這樣自私自利，感情也遲早會出現很多問題。

獅子座
獅子座的人喜歡坐享其成，總覺得別人對自己好是理所當然的事，所以也不會覺得有什麼不好意思。在感情裡也是，總覺得是因為自己的個人魅力，別人才會投懷送抱，所以也就不會特別感恩。

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