雙十節後好運噴發擋不住！ 命理師：4生肖一路旺到2023

為期3天的國慶連假(10/8-10/10)即將到來，轉眼間，2022年僅剩下2個月，命理專家小孟老師也指出，有4生肖自帶天命，包含財運、貴人運、工作運都旺到檔不住，從雙十節過後一路旺到2023年！分別是猴、蛇、雞、豬的朋友，看看你有沒有興趣上榜吧！

屬猴

今年上半年你在面對客戶時，容易遇到奧客或狀況很多的人，需花費比過往更多的時間應對，你付出許多卻沒有相等的回報，業績有停滯不前的狀況。小孟老師請你停止苦惱，下半年起你的運勢會開始好轉，在事業上會出現許多貴人幫助你，業績表現有望後勢看漲，很有機會把上半年不足的表現補上。

屬蛇

下半年記得收集好統一發票，因為你在年中很有「中獎運」，雖然中的是一些小獎，但也可以幫你分擔日常開銷，算是不無小補。若有朋友主動告訴你投資或合作生意的消息，只要你能好好把握住，就能夠幫你增加財富。不過，小孟老師要提醒你，不要因為便宜，而被不肖賣家欺騙，購買到山寨假貨或是有瑕疵的商品。

屬雞

下半年你在面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在年終的時候主動幫你加薪或升職。

屬豬

下半年你的賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。

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