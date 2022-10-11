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順求財、旺桃花、利事業！10月旺運方位曝光
寒露一到，時間也就進入了干支曆的庚戌月。這個月有哪些吉祥的方位值得把握呢？就由科技紫微網給大家一一道來。
●西北方位：最利人緣、桃花、懷孕。
可在此方位擺放花瓶，盛些清水插上花。此面窗戶要明亮大開。
●西南方位：大利工作、晉升、拔擢。
工作時可在西南方靠牆而坐，或是在西南方擺放駿馬、龍等擺飾。
●正東方位：最旺求財、入帳、財運。
水為財，可在財位布置與水有關的物品，比如魚缸、水栽植物等。
●東北方位：有利人際、貴人、合作。
可佩戴白水晶，也可在此方位擺放枝葉圓潤、寓意吉祥的綠色植物。
除此之外，也在此為大家列出本月的每日財神方位，有利打牌、求財時參考。
圖片來源：科技紫微網
重要說明：
1、財神吉位：打牌為落座方，求財為目的方。
2、相沖生肖：不打對家，避免合夥。
3、若財神吉位與不利方位為同一方位，兩者並不衝突。此情況預示的是該方位存在發財機會，也存在敗財風險，為富貴險中求之象；吉凶與否與自身運勢有關。
4、財神方位僅供參考，影響勝負關鍵在於自身實力和運勢，以及同行之人的生關係。
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