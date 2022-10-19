自帶氣場！這三種命格生而不凡、注定幹大事

在紫微命盤中，有些主星是屬於「出場自帶BGM」的。比如說到貪狼星，就會想到桃花運；說起武曲星，便會和財星劃上等號。

也有些主星的風格就是註定一生不平凡。他們往往會在事業成就、以及自我實現上取得傲人成績。科技紫微網今天就來為大家盤點那些無論人生如何跌宕起伏，都註定會很有成就的主星，來看看你是不是這三大主星之一吧！

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TOP 1：命宮有紫微

命宮有紫微的朋友，一生福運比挫折多。無論外界環境如何變換，到了關鍵時刻，他們還是會憑藉自己對成功的渴望，做出一番成績。



紫微坐命的人天生目標感以及領導慾都非常強烈，這種內在的個性，使他們無法安於一事無成、默默無聞的人生。他們善於在職場之中找到自己的位置，一步步往上爬，等到時機成熟時，通常都會自立門戶，打造一番真正屬於自己的事業。



進入自立門戶階段的紫微星，往往實力都已經累積得非常強大，只需要在人際關係上再加一些努力，開闊心胸，察納雅言，那麼成功的格局會更大。

TOP 2：命宮有天相

命宮有天相的朋友，穩紮穩打，深藏不露。看似不爭不搶，實則他們的事業成就並不低。



天相星雖然是領導型主星中的一員，但少了很多領導型主星的缺點，更接地氣，更適合在社會生存。他們自信但不自負，有個人抱負但更以大局為重，能較為冷靜的處理各種事情。



這樣的天相，在職場中當然很容易就占據重要的位置，會是一個公司甚至行業不可或缺、定海神針般的存在。



但天相也有弱點，他們雖然比紫微星注重人和，不過抗壓能力和信念感都弱於紫微星。因此他們往往不適合獨力打拼，而較適合帶領團隊一起努力，這樣他們的價值才會最大化。

TOP 3：命宮有七殺

命宮有七殺者，能力與個性都十分強悍，非常清楚自己要什麼，在自我實現方面一般不會太差。那為何只能排到第三位呢？也就是因為其個性。



七殺的缺點是太過於勇敢。他們勇氣滿滿，但卻因為這種無畏，無形中失去不少。他們的目標感、信念感、以及自制力都高居十四主星頂端，這樣的個性非常容易在事業上打出一片天，成就很高，但是樹敵更多。



樹大招風，在敵人環伺的大環境中，七殺容易陷入寡不敵眾的處境。個人再有成就，但因主觀意識太過強烈，難以融入團體，不免勢單力孤。即使自立門戶領導下屬，要服眾也往往要經歷幾番磨難。



七殺要是能多放下身段，嘗試信任身邊人，別什麼事都自己扛，那麼個人成就必定會更上一層樓。

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