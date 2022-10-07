寒露後翻身？「這2大生肖」財運大開、事業豐收

「嫋嫋涼風動，淒淒寒露零。」不知不覺間，一年剩下四分之一，節氣也即將走到二十四節氣中的第十七個節氣：寒露（陽曆10月8日）。這時開始，天氣由涼轉寒，它會帶給我們什麼樣的體驗呢？科技紫微網接下來就從三個方面和大家聊聊！

1、寒露的啟示

寒露這個節氣較少受人提起，因為這個名字不像「白露」那麼有詩意，又沒有「霜降」的畫面感。然而，它那清冷中又帶著點寒的感覺，卻是一種提醒。

溫暖，總是容易讓人忘記煩憂，但清寒，卻能讓人時刻理智。

寒露過後，距離2022年結束只有80餘天了。此時也進入了年末衝刺、並提前規劃2023年的關鍵時期。

而寒露的帶來的這份清醒與冷靜，便是上天賜予的福祉。若能冷靜思考，砥礪前行，未來絕對可期。

2、寒露的趣味

如果你認為寒露時節除了變冷以外沒有其他特色，那就錯了！只要找對了方式，寒露也可以別有一番情趣。

▲秋釣

寒露時節，由於太陽光線減弱，無法照射到深水區，魚兒就會傾向於往岸邊水溫較高的淺水區游動，這樣會比平常更容易釣到魚。因此，選擇在寒露時節秋釣再合適不過了。

▲賞菊

寒露時節正是秋菊盛開的時候，賞菊和釀菊花酒的習俗成了寒露節氣最具代表性的「儀式」。一邊賞菊，一邊喝著菊花酒，光用想的就覺得很美了！

▲食蟹

入秋時節，正值淡水蟹體大膘肥、蟹黃飽滿的期間。鮮味十足的大閘蟹，再配上一杯暖胃的黃酒，便是這個時節招待親朋好友最好的食材。

有得吃、有得喝、有得玩，這樣的寒露你愛上了嗎？

3、寒露的好運

寒露就像節氣的分水嶺，寒露過後，晝漸短，夜漸長，寒氣漸生。除了這些天氣上的變化，你的行運走勢會發生哪些轉變？哪些生肖會喜迎好運？馬上來為大家點名！

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