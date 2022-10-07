快訊

國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

寒露後翻身？「這2大生肖」財運大開、事業豐收

科技紫微網／ 科技紫微網
寒露後翻身？這2大生肖財運大開、事業豐收(圖片來源：Shutterstock)
寒露後翻身？這2大生肖財運大開、事業豐收(圖片來源：Shutterstock)

「嫋嫋涼風動，淒淒寒露零。」不知不覺間，一年剩下四分之一，節氣也即將走到二十四節氣中的第十七個節氣：寒露（陽曆10月8日）這時開始，天氣由涼轉寒，它會帶給我們什麼樣的體驗呢？科技紫微網接下來就從三個方面和大家聊聊！

1、寒露的啟示

寒露這個節氣較少受人提起，因為這個名字不像「白露」那麼有詩意，又沒有「霜降」的畫面感。然而，它那清冷中又帶著點寒的感覺，卻是一種提醒。

溫暖，總是容易讓人忘記煩憂，但清寒，卻能讓人時刻理智。

寒露過後，距離2022年結束只有80餘天了。此時也進入了年末衝刺、並提前規劃2023年的關鍵時期。

而寒露的帶來的這份清醒與冷靜，便是上天賜予的福祉。若能冷靜思考，砥礪前行，未來絕對可期。

2、寒露的趣味

如果你認為寒露時節除了變冷以外沒有其他特色，那就錯了！只要找對了方式，寒露也可以別有一番情趣。

▲秋釣

寒露時節，由於太陽光線減弱，無法照射到深水區，魚兒就會傾向於往岸邊水溫較高的淺水區游動，這樣會比平常更容易釣到魚。因此，選擇在寒露時節秋釣再合適不過了。

▲賞菊

寒露時節正是秋菊盛開的時候，賞菊和釀菊花酒的習俗成了寒露節氣最具代表性的「儀式」。一邊賞菊，一邊喝著菊花酒，光用想的就覺得很美了！

▲食蟹

入秋時節，正值淡水蟹體大膘肥、蟹黃飽滿的期間。鮮味十足的大閘蟹，再配上一杯暖胃的黃酒，便是這個時節招待親朋好友最好的食材。

有得吃、有得喝、有得玩，這樣的寒露你愛上了嗎？

3、寒露的好運

寒露就像節氣的分水嶺，寒露過後，晝漸短，夜漸長，寒氣漸生。除了這些天氣上的變化，你的行運走勢會發生哪些轉變？哪些生肖會喜迎好運？馬上來為大家點名！

生肖鼠：財運大開

財源大開，樂透、運彩統統都買起來，短期的投資該出手時就出手，就連玩個遊戲，也能幸運刷出高級裝備，賣個好價錢！

生肖蛇：蒸蒸日上

事業方面易接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。不妨向公司提出你想升職加薪的事，或者毛遂自薦接下你最想要做的案子，不會讓你失望的。

【延伸閱讀】

【超人氣】2022年感情運立刻算！

【暗藏玄機】你的紫微命盤走什麼命？

科技紫微網

節氣 科技紫微網

延伸閱讀

節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

秋分後大轉運？這3大生肖「幸運降臨、好事連連」

秋天大轉運！白露後3個生肖「喜神報到、否極泰來」

節氣「白露」來了！命理專家：4生肖過關斬將、財運飆升

相關新聞

寒露後翻身？「這2大生肖」財運大開、事業豐收

「嫋嫋涼風動，淒淒寒露零。」不知不覺間，一年剩下四分之一，節氣也即將走到二十四節氣中的第十七個節氣：寒露（陽曆10月8日）。這時開始，天氣由涼轉寒，它會帶給我們什麼樣的體驗呢？科技紫微網接下來就從三個方面和大家聊聊！

每日星座運勢／天秤賣力工作也要 懂得忙裡偷閒

2022-10-07牡羊座短評：收穫豐厚。【整體運★★★★★】正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的

雙十節後好運噴發擋不住！ 命理師：4生肖一路旺到2023

為期3天的國慶連假(10/8-10/10)即將到來，轉眼間，2022年僅剩下2個月，命理專家小孟老師也指出，有4生肖自帶天命，包含財運、貴人運、工作運都旺到檔不住，從雙十節過後一路旺到2023年！分別是猴、蛇、雞、豬的朋友，看看你有沒有興趣上榜吧！

以為遇到緣分！10月「這幾類人」需注意爛桃花 別傻傻被騙了

有時候遇到了心儀的異性，以為是緣分到了，其實不過是爛桃花一朵，棄之可惜，食之卻又消化不良。討厭的是，對以下這幾個主星來說，十月還真是吸引爛桃花的時期，就跟著科技紫微網一起來看看都有誰吧！

周六「寒露」！ 命理師：4生肖轉運發大財、脫單機率高

10月8日正式進入寒露節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露代表深秋的到來，寒氣驟降時最容易舊疾復發，提醒大家要開始注意養生。不過，豬、猴、牛、兔四生肖運勢卻超旺，可以試試大樂透中秋百萬獎金或者最新一期槓龜的樂透、雙贏彩跟539。邱彥龍老師強調，除了財運跟工作運佳之外，這四個生肖寒露期間也有脫單機會。

黏到讓人快瘋掉！「超不獨立星座」Top 5 第一名簡直喪失自理功能

你是否發現身邊的朋友，喜歡黏著某個人，好像無法自立生存的樣子，有事沒事就愛跟隨其後，而且不管是男是女，都會有這情況發生，甚至自認為這是正常的。一起來看看哪五個星座，這種情況特別嚴重，總愛黏人，而且幾乎無法獨立的星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。