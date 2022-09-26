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本週「血型+生肖」財運最旺TOP 屬羊這血型將靠才華發大財

聯合新聞網／ 綜合報導
在新的一週，每個人將遭遇不同的財運。圖片來源／ingimage
在新的一週，每個人將遭遇不同的財運。圖片來源／ingimage

新的一週到來，每個人在這個星期，也將有著不同的運勢走向。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個在本週財運最旺的組合。

第五名：O型+屬蛇

這組合若是能謹記「積少成多」的觀念，就能夠確實地增加儲蓄。像是平時省下一些零錢存著，又或者經常記帳管理等等，養成自己良好的財務規劃。有空時可以多在購物網站上逛逛，或許能發現些意外划算的特價活動。

第四名：A型+屬虎

這組合在本週將有驚喜般的外快入帳，像是本來只是玩玩而已的特別企劃，有可能突然就變成實質收入。最重要的是保持著享受、愉快的情緒，更能引發偶然的奇蹟。挑選自宅南方的商店消費，將能碰到意外的優惠。

第三名：AB型+屬龍

這組合的財運以本週為上揚的起點。若發現有什麼感覺可以獲利的項目，不妨就投入其中，回報很有可能就在不遠的將來出現。不過為了分攤風險，也不太建議一下子花太多錢豪賭。透過近期新書，有機會能獲得實用的情報。週末有散財的疑慮，出門或上網時要多加留意。

第二名：A型+屬牛

這組合本週可以試著到處閒逛，除了多走路有益健康、節省交通費之外，更可能發現一些特別的店家及商品，並以划算的價格購入。若想增加收入，不妨就腳踏實地認真打拚，自己要是樂在工作中，財神爺也會特別做出關愛。

第一名：B型+屬羊

這組合本週財運的關鍵，在於透過發揮自己的知識、技能和經驗等等，以得到實際上的收入。在受到他人懇求的時候，有時雖然會不太好意思收錢，不過既然是有求於你的才能，因此要求一些報酬，才是真正的互惠。可以購買一些適合秋冬的服飾，好好打扮更能替運勢加分。

財運 運勢

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