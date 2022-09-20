喜新厭舊！四個星座永遠追求新鮮感 需要他的時候總是靠不住

「每當需要你的時候，你總是靠不住」，你是否有這樣的朋友？你需要對方的時候，對方永遠在新的方向，總是不能在你身邊幫你，也無法給你需要的訊息。靠人人不牢，靠自己最好，不當新人，不為舊人，只當自己人。來看看哪四個星座，總是喜新厭舊，永遠追求新鮮感？！

TOP 4：牡羊座

牡羊座是典型的三分鐘熱度，凡事衝衝衝，不拿第一誓不罷休，而當贏得第一名頭銜時，卻又開始找尋下一個目標了，這使得牡羊座，無法安於現狀，永遠在追求當第一名的新鮮感，導致牡羊座始終不願落於人後，當自己有任何一樣輸給別人時，那種強烈想贏的欲望又被點燃了。主要是因為牡羊座是個很有能量的星座，而這能量給人活力充沛和具有開創的精神，永遠在競爭當中，追求新鮮感，但這卻使得牡羊不容易保持穩定、不容易保持第一名的穩定度，也常有不顧後果與不耐煩的特質。

TOP 3：處女座

處女座是個渴望得到資訊的星座，不過只會想要有用的訊息，而不是任何雜亂無章的都接收。尤其在工作上的處女座，不喜歡一成不變，所以對自己很要求，對下屬也很要求，要求隨時進步、要求一次得比一次更好，要求更美好的工作內容，這使得大家認為處女座要求過於嚴謹。相對的，當一個處女座的伴侶，也得努力製造新鮮感，不能毫無長進，因為處女座對伴侶要的新鮮感，是得有所長進，不能是一個無成就的人，要求變得更好，要求變得更能被依靠，要求打扮一次比一次更漂亮美好。當開始不再美好，變得一成不變，那麼處女座可能會喜新厭舊了。

TOP 2：雙子座

風象星座同時又是變動星座的雙子，當然永遠在追求新鮮感。終其一生都對周圍環境有很大的好奇心，喜歡去探索外在環境，也很樂於跟環境互動。喜歡自由自在的做自己，喜歡跟陌生人做朋友，與人交朋友很有一套，就連陌生人也會喜歡雙子座的友善，因為對新的朋友，對雙子座來說，始終有新的話題，可以大大滿足好奇心。加上雙子座天性比較沒耐心，對一件事情沒有辦法很深入去探討與了解，所以總是不停追求變化的新事物，這對雙子座來說是很快樂的事，因為這樣就不用花費心思在同一件事物上很久。

TOP 1：射手座

射手座偏好隨興的生活，需要空間與自由，這樣才能夠自在的生活與流浪，四處探索生活上的大小事。射手座最重要的議題，就是渴望走得更遠，得到更多的發展，所以射手座基本上是十二星座裡興趣最廣泛的星座。因此廣泛的興趣和理解力，讓射手座對於新的事物，總是感到好奇，去最多國家旅行、做最多種運動。射手座很喜歡新經驗、新朋友，可以有交往很久的朋友，但很難時常混在一起，所以很難與人變成死黨，而且通常會把時間的優先順序，先留給新認識的朋友，這也是他們不喜歡黏人的原因。